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Manětín získal zvučnou posilu. Do klubu míří bývalý ligový šampion Egon Vůch

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Fotbalový Manětín hlásí jednu z nejzvučnějších posil ve své historii. Dres klubu, který působí v 8. lize – okresním přeboru Plzeň-sever, nově oblékne Egon Vůch. Pětatřicetiletý ofenzivní hráč má za sebou více než 120 startů v české nejvyšší soutěži a v sezoně 2015/16 slavil s Viktorií Plzeň mistrovský titul.
Manětín získal zvučnou posilu. Do klubu míří bývalý ligový šampion Egon Vůch.

Manětín získal zvučnou posilu. Do klubu míří bývalý ligový šampion Egon Vůch.

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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