Manětín získal zvučnou posilu. Do klubu míří bývalý ligový šampion Egon VůchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Manětín získal zvučnou posilu. Do klubu míří bývalý ligový šampion Egon Vůch.
Stodská nemocnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci bytového domu, který stojí před nemocničním areálem....
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →