Svatba jako několikadenní zážitek. V roce 2026 páry láká wellness, soukromí i obřady bez mobilů

Svatba od ranních příprav až po noční oslavu postupně ustupuje jinému pojetí.
Stále více snoubenců chce svůj velký den spojit s několika dny odpočinku, během kterých mají čas nejen na samotný obřad, ale také na rodinu a přátele. Místo velkých sálů plných desítek hostů proto hledají uzavřené areály, farmy, menší hotely nebo vily, kde mohou zůstat celý víkend. Podle dat portálu Amazing Places si téměř 38 procent párů vybírá svatební místo také podle toho, zda nabízí vlastní wellness zázemí. Wellness začíná ještě před obřadem
Odpočinek přitom nemusí přijít až ve chvíli, kdy oslava skončí. Sauna, vířivka nebo společná koupel se stále častěji stávají součástí samotných příprav. Nevěsta může strávit klidnější chvíle s družičkami, ženich zase s přáteli. Pro řadu párů jde o způsob, jak alespoň na několik hodin vystoupit z kolotoče organizování.
Marketingová ředitelka Amazing Places Kateřina Harcubová upozorňuje, že zejména červnové svatby k podobnému pojetí přímo vybízejí.
Podle ní roste zájem o místa, kde si mohou snoubenci a jejich blízcí dopřát saunu nebo rituální koupel ještě před hlavními přípravami. Wellness jim pomáhá zvolnit a vstoupit do svatebního dne mnohem klidněji.
Svatby se v roce 2026 mění v několikadenní pobyty: Páry chtějí wellness, soukromí i obřady bez mobilů.
Shutterstock
Z jednoho dne vzniká společná dovolená
Do hry vstupuje také zahraničí. Některé páry si při plánování spočítají, že částka za exkluzivní svatební víkend v Česku se může přiblížit ceně delšího pobytu například v Itálii.
Klasická svatba se pak mění v týdenní rodinnou dovolenou, jejíž součástí je obřad i několik společných dní.
Harcubová popisuje případy, kdy snoubenci místo drahého dvoudenního pronájmu v tuzemsku sáhnou po vile v zahraničí. Za podobný rozpočet mohou získat celý objekt na delší dobu a pozvat pouze úzký okruh lidí. Výhodou není jen více času, ale také volnější program a menší tlak na to, aby se všechno důležité odehrálo
Soukromí se stává jedním z největších luxusů
Proměňuje se také samotná podoba svateb.
Okázalé dekorace a přeplněné prostory nahrazuje jednodušší výzdoba, příroda, moderní farmy a industriální lokality. Větší roli hrají lokální dodavatelé, sezónní menu a prostředí, které nepotřebuje složitou dekoraci, aby působilo slavnostně.
Soukromí ale něco stojí. Za exkluzivní pronájem svatebního místa včetně ubytování se dnes podle dostupných dat platí v průměru kolem
200 tisíc korun za víkend. Přesto o taková místa zájem neklesá. Pro páry je stále důležitější možnost mít celý objekt jen pro sebe a nemuset během svatby potkávat další hotelové hosty. Telefony zůstávají stranou
Do stejného směru zapadají také takzvané
unplugged svatby, při kterých hosté na určitou část dne odkládají mobilní telefony. Snoubenci chtějí, aby jejich blízcí sledovali obřad přímo a ne přes displej telefonu. Fotografování a natáčení pak často přebírají profesionálové.
Mění se dokonce i svatební dary. Vedle peněz nebo vybavení domácnosti získávají větší prostor pobyty, cestování a další společné zážitky. Jak shrnuje Kateřina Harcubová, páry stále častěji hledají místa, kde se budou cítit skutečně soukromě a kde k nim personál přistupuje osobně.
Pronájem celého objektu pro ně znamená hlavně svobodu, klid a možnost strávit důležitý čas jen s lidmi, které na své svatbě opravdu chtějí.
amazingplaces.cz