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Stánky jsou zpátky na značkách. Brňané o tradiční kávu v ulicích nepřišli

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První dva pojízdné stánky s kávou pod značkou Kofíčko se dnes otevřely pro zákazníky na dvou tradičních místech v Brně - na rohu České ulice a u hlavního nádraží. Na své místo se vrátily po dvou měsících, kdy skončila tradiční značka Kofi-Kofi kvůli potížím mateřské franšízové firmy Twist.
Stánky jsou zpátky na značkách. Brňané o tradiční kávu v ulicích nepřišli

Stánky jsou zpátky na značkách. Brňané o tradiční kávu v ulicích nepřišli

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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