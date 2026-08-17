Operace může Marchandovi vzít začátek sezony NHL. Plánovaný start na Slovensku po boku Cháry zrušen

Šestnáct dní. Tolik zbývalo do Chárovy velkolepé rozlučky v Trenčíně, když Marchand zveřejnil video, ve kterém oznámil, že po čerstvém zákroku nebude schopen nastoupit. Jenže exhibice v rodném městě slovenské legendy je jen první dominový kámen. Sezona Panthers začíná za šest týdnů venkovním zápasem v Carolině a při standardní pooperační rekonvalescenci je i úvodní zápas sezony v ohrožení. Pro Floridu, která loni play-off vůbec nehrála, je to nepříjemně povědomý scénář: silný kádr na papíře, ale zdraví veteránů jako neznámá proměnná.
Operace po měsících marného čekání
Ještě na konci června generální manažer Panthers Bill Zito novinářům říkal, že Marchand operaci nepotřebuje a měl by být připravený na kemp v září. Plán počítal s konzervativní léčbou, odpočinkem a rehabilitací během léta. Jenže tělo rozhodlo jinak. Marchand šel na sál až v polovině srpna, tedy v momentě, kdy už na šetrnou cestu nezbýval čas.
Přesný typ zákroku nebyl veřejně specifikován. Kontext ale mluví jasně. V březnu trenér Paul Maurice potvrdil, že Marchand je mimo hru kvůli vleklému problému v dolní části těla, a v dubnu sám hráč připustil, že operace zůstává ve hře. Postižená oblast, kyčle, třísla, sportovní kýla, se u něj vrací jako refrén už roky.
Chronická zóna: pět operací za čtyři roky
Marchandova srpnová operace není izolovaná epizoda. Je to další kapitola příběhu, který začal přinejmenším v roce 2020 opravou sportovní kýly a pokračoval dvojitou artroskopií obou kyčlí v květnu 2022, po níž chyběl šest měsíců. V září 2024 pak sám přiznal tři letní zákroky, z toho dva kvůli sportovním kýlám v tříslech a břišní oblasti.
Chronologie mluví sama za sebe:
- 2020 – operace sportovní kýly
- květen 2022 – artroskopie a oprava labrálních poranění obou kyčlí (šest měsíců pauza)
- léto 2024 – tři zákroky včetně dvou sportovních kýl
- srpen 2026 – další operace, typ neupřesněn
Podle Cleveland Clinic se návrat ke sportu po operaci sportovní kýly pohybuje kolem šesti až dvanácti týdnů. Pokud by šlo o artroskopii kyčle, rekonvalescence může trvat i několik měsíců. Ani v optimistické variantě to nevychází na 29. září, kdy Panthers otevírají ročník v Carolině. Domácí premiéra 10. října proti Minnesotě je taky nejistá.
Trenčín bez jednoho z bostonských taháků
Chárova rozlučka „Zee’s Final Shift“ se koná v pátek 21. srpna v Trenčíně ve formátu Boston proti Světu. Marchand měl být jedním z nejvýraznějších jmen bostonského výběru, bývalý spoluhráč, se kterým sdílel kabinu i Stanley Cup. Podle aktualizovaného přehledu na HokejSpravy.sk už v soupisce nefiguruje.
Pro samotnou akci to ale není fatální rána. V seznamu zůstávají Bergeron, Pastrňák, Bourque na straně Bostonu i Jágr, Hossa nebo Kopitar za Svět. Chára sám má nastoupit za oba týmy. Přenos zajišťuje JOJ Šport. Ztráta hvězdy, ne ztráta nosného konceptu.
Co to znamená pro Panthers
Florida po sezoně 2025/26, ve které skončila s bilancí 40–38–4 a bez play-off, přes léto výrazně posílila. Přišel Brady Tkachuk, vrátil se Radko Gudas. Červencová projekce NHL.com stavěla Marchanda do třetí útočné formace vedle Luostarinena a Lundella, tedy pořád do důležité role v top devítce.
A právě tam je háček. Marchand v uplynulé sezoně nasbíral 54 bodů v 52 zápasech, tedy tempo přes bod na zápas. V přepočtu na celou sezonu by to odpovídalo zhruba 85 bodům. I s chronickými potížemi zůstával produktivní. Jenže produktivita bez dostupnosti je jen číslo na papíře.
Panthers mají varianty: Verhaeghe, Reinhart, oba Tkachukové, Bennett. Šířka kádru je slušná. Chybí ale Marchandova specifická kombinace: zkušenost, forecheck, schopnost znepříjemnit soupeři každou minutu na ledě. Nikdo v sestavě tohle přesně nereplikuje.
Podle nás je hlavní riziko jinde než v jednom hráči. Florida loni nepostoupila do play-off právě proto, že jí zdravotní výpadky rozsekaly sezonu na kusy. Marchandova absence sama o sobě Panthers nepohřbí. Ale pokud se k ní přidá další zranění, opakuje se loňský scénář, a tentokrát už bez výmluvy, že na to nebyli připraveni.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka