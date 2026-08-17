Ředkvičky jdou do květu místo do kořene. Příčinou je jediná podmínka, kterou většina zahrádkářů ignoruje

U rajčat máte týdny na korekci, u ředkviček dny. Nejčastější problém přitom není špatné semeno ani nevhodná půda. Je to prostá věc: příliš hustý výsev, který nikdo včas neproředí. Výsledkem jsou řádky plné bujné zelené natě a pod ní nic. Žádná bulvička, jen vlasový kořínek.
Proč „20 dní“ platí jen na papíře
Marketingový údaj na sáčku vychází z ideálních podmínek: kontrolovaná teplota, optimální vláha, dostatek světla a přesný spon. V české zahradě na jaře, kde březnové noci klesají k nule a dubnové deště střídají suchá období, je reálnější počítat s delším rozpětím. Podle
University of Massachusetts dozrávají běžné jarní odrůdy za 24 až 30 dní v příznivém počasí. University of Minnesota uvádí 3 až 5 týdnů.
České katalogy to potvrzují. Faraon od MoravoSeed, vedený jako velmi raná odrůda, má v katalogu 2026–27 vegetační dobu 28 až 32 dní. Slavia od SEMO, breakfast typ, potřebuje 32 až 35 dní. Kdo čeká sklizeň za tři týdny od výsevu do volné půdy, bude zklamaný, a možná začne podezírat semeno, přestože problém je jinde.
Centimetry, které rozhodují o sklizni
Představte si řádek ředkviček týden po vzejití. Zelené lístky se překrývají, vypadá to zdravě a hustě. Jenže právě ta hustota je past. Když rostliny zůstanou natlačené blíž než 2 až 3 centimetry od sebe, kořen se nezačne zvětšovat. Nemá kam. Diagnostická stránka
University of Minnesota to popisuje jednoznačně: při přehuštění zůstává kořen tenký a nevyvíjí se.
Správný postup vypadá takto:
Výsev: semena po 2,5 až 5 cm v řádku, řádky od sebe 15 až 20 cm. Probírka: co nejdřív po vzejití, nečekat, až rostliny „povyrostou“. Finální rozestup 3 až 5 cm podle odrůdy. Kontrola: pokud u povrchu půdy nevidíte náběh bulvičky a listy se překrývají, je porost přehuštěný.
Probírka je nepříjemná, vytahujete živé rostliny a záhon pak vypadá řídce. Ale právě ta zdánlivá řídkost je podmínka úspěchu. U ředkviček nevyhrává ten, kdo zaseje víc semen, ale ten, kdo je včas nechá růst „skoro prázdně na pohled“.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Tři další chyby, které vedou ke stejnému výsledku
Rozestup je nejčastější příčina selhání, ale ne jediná. Ředkvička je chladnomilná plodina a na stres reaguje jedinou strategií: přeskočí tvorbu kořene a jde rovnou do květu.
Pozdní jarní výsev. Jakmile den přesáhne zhruba 15 hodin a teploty stoupnou, rostlina přechází do reprodukční fáze. Místo bulvičky žene květní stvol. V českých podmínkách to znamená, že nejbezpečnější jarní okno končí kolem přelomu dubna a května. Květnový výsev je už risk.
Nepravidelná zálivka. Ředkvičky potřebují rovnoměrně vlhkou půdu, ne střídání sucha a záplavy. Minimum je ekvivalent 25 milimetrů srážek týdně. Když to nepřijde z nebe, je potřeba důkladně promočit záhon, v písčitých půdách i dvakrát týdně. Nepravidelná vláha vede k praskání kořenů, houbovaté dužnině a ostré pálivosti.
Přebytek dusíku. Čerstvý hnůj nebo silně dusíkaté hnojivo udělá z ředkviček listovou zeleninu. Rostlina investuje do natě, protože má k dispozici snadno dostupný dusík, a kořen zůstane tenký. Vyzrálý kompost problém není, ale čerstvý hnůj pod ředkvičky nepatří. Co pěstovat: odrůdy dostupné v Česku pro sezónu 2026
Výběr odrůdy ovlivňuje, kolik prostoru pro chybu máte. Rychlejší typy stihnou vytvořit bulvičku i v méně ideálních podmínkách, pomalejší potřebují přesnější péči.
Odrůda Typ Vegetační doba Sezóna Dostupnost Faraon (MoravoSeed) kulatá, velmi raná 28–32 dní jaro, podzim hobby balení, e-shopy Slavia (SEMO) breakfast/podlouhlá 32–35 dní jaro (od března) široká distribuce BIO Flamboyant 2 French Breakfast typ cca 32–35 dní jaro, podzim specializovaný prodej Kvinta (SEMO) kulatá, odolná praskání střední podzim od 15. 8. e-shop SEMO
Důležitý detail: „jarní a podzimní“ a „celoroční“ ředkvičky nejsou totéž. Ani perfektní rozestup nezachrání odrůdu vybranou pro špatnou sezónu. Faraon je vedený pro jaro a podzim, kdo ho zaseje v červenci, riskuje vybíhání bez ohledu na spon.
Druhá šance: podzimní výsev
Letní pauza je u ředkviček nutnost, ne lenost. Od poloviny května do konce července je den příliš dlouhý a teploty příliš vysoké. Druhé okno se otevírá v srpnu. SEMO u odrůdy Kvinta přímo doporučuje podzimní výsevy od 15. srpna. Pro běžného zahrádkáře je bezpečný restart od začátku až poloviny srpna, dny se krátí, teploty klesají a ředkvičky znovu dostávají podmínky, ve kterých chtějí tvořit kořen.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková