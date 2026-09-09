Pračka jako ze škatulky: Jak se zbavit zatuchlého zápachu pomocí věcí, co máte v kuchyni. Pračka je v každé domácnosti takový ten tichý dříč. Den co den do ní házíme hromady špinavého prádla a čekáme, že z ní vyleze voňavá nádhera. Jenže občas přijde studená sprcha. Otevřete dvířka a místo vůně jarní louky vás do nosu praští nevítaná zatuchlina. Člověk má pak pocit, že se to prádlo snad pere v močálu. Než ale začnete panikařit a volat opraváře s vidinou mastného účtu, zadržte. Většinou totiž stačí trocha domácí alchymie s octem a sodou, abyste ze svého spotřebiče zase udělali voňavého fešáka.
Filtr a zásobník: Kde se líhne ten největší smrad
Většina lidí na filtr vypouštěcího čerpadla úplně dlabat. Přitom právě tam končí všechny ty zapomenuté padesátikoruny, gumičky do vlasů a hlavně chomáče vlasů a nití, které tam vesele hnijí. Než se do toho pustíte, hoďte si na podlahu hadr, protože na vás zaručeně vyteče trocha vody. Filtr vyndejte, propláchněte ho teplou vodou a starým zubním kartáčkem namočeným v jedlé sodě z něj vydrbejte ten nejhorší sliz. Panák octa na závěr zajistí, že se tam patogeny hned tak nevrátí.
Podobná hitparáda se koná v šuplíku na prací prášek. Ten bývá často obalený vrstvou starého, slizkého avivážního nánosu, což je pro plísně hotový ráj. Šuplík vyndejte, postříkejte ho octem a nechte ho vykoupat v horké lázni se sodou. Budete koukat, co všechno se tam za ty měsíce nastřádalo.
Magické duo: Ocet a jedlá soda
Tihle dva pomocníci jsou v domácnosti prostě neporazitelní. Soda funguje jako jemné abrazivo a pohlcovač pachů, zatímco ocet je nekompromisní dezinfekce, která si poradí s vodním kamenem. Zkuste tuhle fintu: do přihrádky na prášek nasypte sodu a tam, kam obvykle dáváte aviváž, nalijte pořádného panáka octa. Tato kombinace doslova vyžere zbytky starých detergentů a neutralizuje veškerý zápach.
Foto: Pixabay
Tablety do myčky: Tajná zbraň proti špíně
Možná to zní jako divočina, ale dvě tablety do myčky vhozené přímo do bubnu dokážou s pračkou hotové zázraky. Tablety jsou totiž navržené tak, aby rozpouštěly mastnotu a usazeniny i ve velmi tvrdé vodě. Spusťte dlouhý program na 60 nebo klidně 90 stupňů. Horká voda v kombinaci s agresivní čistící silou tablet vymetete z pračky i to, o čem jste doteď neměli ani tušení.
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Nezapomeňte na gumu u dvířek
Právě v záhybech gumového těsnění se drží nejvíce vlhkosti a špíny. Po každém praní tam zůstává trocha vody, která začne dříve či později kvasit. Po hloubkové očistě vezměte hadřík namočený v octu a gumu pořádně vytřete. Nemusíte se bát, kvalitní gumě ocet neublíží, ale plísním dá jasnou stopku.
A jedna rada nad zlato na závěr: nebuďte na svou pračku zlí a nechávejte dvířka i zásobník po každém praní pootevřený. Pračka potřebuje dýchat. Když ji hned po vyndání prádla neprodyšně uzavřete, v podstatě si v ní vyrábíte malý domácí inkubátor na bakterie.
Pomůže ocet opravdu proti zápachu z pračky?
Ano, ocet dokáže rozpouštět usazeniny, neutralizovat pachy a omezit množení některých bakterií a plísní.
Je bezpečné čistit pračku octem pravidelně?
Občasné použití většině praček nevadí, ale příliš časté používání může časem zatěžovat některá gumová těsnění.
Jak často pračku čistit?
Ideálně jednou měsíčně, zvlášť pokud často perete na nízké teploty nebo používáte aviváž.
Autorský text, https://www.pradelny-tajkar.cz/clanky-jak-cistit-pracku-octem.html, https://www.mall.cz/jak-vycistit-pracku, https://www.electroworld.cz/jak-vycistit-pracku-ma-smysl-cisteni-pracky-sodou-nebo-octem
Náhledové foto: Pixabay
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