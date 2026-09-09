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Pračka jako ze škatulky: Jak se zbavit zatuchlého zápachu pomocí věcí, co máte v kuchyni

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Pračka jako ze škatulky: Jak se zbavit zatuchlého zápachu pomocí věcí, co máte v kuchyni. Pračka je v každé domácnosti takový ten tichý dříč. Den co den do ní házíme hromady špinavého prádla a čekáme, že z ní vyleze voňavá nádhera. Jenže občas přijde studená sprcha. Otevřete dvířka a místo vůně jarní louky vás do nosu praští nevítaná zatuchlina. Člověk má pak pocit, že se to prádlo snad pere v močálu. Než ale začnete panikařit a volat opraváře s vidinou mastného účtu, zadržte. Většinou totiž stačí trocha domácí alchymie s octem a sodou, abyste ze svého spotřebiče zase udělali voňavého fešáka.
Pračku skvěle vyčistí jedlá soda. Poradí si pračka, neodstřeďuje, čerpadlo, vyvážení prádla, filtr, oprava

Pračku skvěle vyčistí jedlá soda. Poradí si pračka, neodstřeďuje, čerpadlo, vyvážení prádla, filtr, oprava

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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