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První chlad není první mráz. Pozor na zásadní rozdíl

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S příchodem podzimu začínáme sledovat noční teploty. Jakmile se předpověď přiblíží k několika stupňům nad nulou, může vzniknout obava o rajčata, papriky a citlivé bylinky. První studená noc ale ještě automaticky neznamená první mráz. Rozhodující je teplota přímo u země a také to, jak dlouho klesne pod bod mrazu.
zelenina

zelenina

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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První chlad není první mráz. Pozor na zásadní rozdíl