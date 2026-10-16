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Brněnský zloděj strhával řetízky seniorkám

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Dennívýzva
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Třiatřicetiletý muž si v centru Brna systematicky vybíral oběti, zaměřoval se přitom především na ženy kolem sedmdesáti let. Přistoupil k nim, strhl jim zlatý…
zlaty retizek zlato

zlaty retizek zlato

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:08

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