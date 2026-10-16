Venku je 35 °C a vy otevřete okno. Byt se ale neochladí, naopak: zadržíte víc tepla, než kdybyste nechali zavřeno

Na první pohled dává smysl otevřít okna a pustit dovnitř vítr v domnění, že odvede dusivé horko. Není to koneckonců důvod, proč se
klaníme u oltáře ventilátorů a klimatizací? Ale v rozporu s tím, co byste možná očekávali, toto intuitivní řešení může ve skutečnosti z vašeho bytu udělat spíše rozpálenou pec než chladnou svatyni, jak připomíná web Ceskestavby. Vědecké poznatky o tom, co se skrývá za horkem
Podívejme se na základní fyzikální zákony: horký vzduch je, no, teplejší než chladný vzduch. Převratné, že? Ale tento elementární fakt je základem toho, proč se
otevření oken během horkého dne může velkolepě vymstít. Pokud je vzduch venku teplejší než vzduch uvnitř vašeho bytu, je to jen pozvání horka na domácí párty ve vašem obývacím pokoji. Zdroj fotografie: Freepik Trik účinného větrání v létě nespočívá v samotném větrání, ale v jeho načasování.
Představte si následující situaci: je slunečné odpoledne a venku panuje teplota 35 stupňů. Uvnitř vašeho bytu se daří udržet relativně chladnějších 28 stupňů.
Když otevřete okna, místo abyste teplo vyhnali, rozprostřete před ním červený koberec. Přicházející horký vzduch totiž předává svou energii chladnějšímu vzduchu a povrchům v interiéru, které pak toto teplo zadržují a dále vyzařují, a to i po západu slunce. Jak vidíte, snahou vyvětrat dům možná jen zadržujete více tepla uvnitř. Načasování je důležité: kdy větrat
Trik účinného větrání v létě nespočívá podle webu v samotném větrání, ale v jeho načasování. Chcete-li zvrátit situaci ve svůj prospěch, zvažte tyto tři strategické časové intervaly:
Chladné večery a noci: S klesajícím sluncem začínají venkovní teploty klesat. To je vaše zlaté okno pro větrání. Jakmile se vzduch venku konečně ochladí více než uvnitř, je to signál, abyste otevřeli okna a nechali chladnější vítr vytlačit z bytu nahromaděné denní teplo. Ranní svěžest: Stejně tak časné ranní hodiny často nabízejí osvěžující chlad, než slunce vystoupá dostatečně vysoko, aby znovu spustilo proces vytápění. To je další optimální doba pro očistu vašeho domova od tepla. Výhoda stínu: Pokud jsou ve vašem bytě místa, která jsou v určitých částech dne zastíněná a přirozeně chladnější, využijte toho ve svůj prospěch. Otevřete okna v těchto oblastech, aby chladnější vzduch mohl cirkulovat vaším domovem bez rušivých vlivů přímého slunečního záření. Zdroj fotografie: Freepik Osvojení si těchto strategií může proměnit vaše parné léto v pohodovější období, aniž byste se museli cítit jako v peci.
Potřebujete od horka ulevit i svým rostlinám? Pak
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři