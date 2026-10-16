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Venku je 35 °C a vy otevřete okno. Byt se ale neochladí, naopak: zadržíte víc tepla, než kdybyste nechali zavřeno

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Pamatujte, že pokud jde o letní vedra, někdy je nejlepším útokem dobrá obrana – a to i při tak banální činnosti, jakou je větrání.
Venku je 35 °C a vy otevřete okno. Byt se ale neochladí, naopak: zadržíte víc tepla, než kdybyste nechali zavřeno

Venku je 35 °C a vy otevřete okno. Byt se ale neochladí, naopak: zadržíte víc tepla, než kdybyste nechali zavřeno

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 21:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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