Sparta vyhrála druhé utkání v řadě s nulou, Plzeň vychytal Kořenář

Již v 16. sekundě po přihrávce Lalancettea zpoza branky zakončil najíždějící Měchura do klečícího Kořenáře, ale gólman hostí propustil kotouč za čáru. Po trenérské výzvě Sparty však sudí gól pro nedovolené bránění neuznali.
Úvodní plzeňský nápor poté postupně vadnul a naopak ve 12. minutě Kousal dorážkou Chlapíkovy střely do odkryté branky otevřel skóre.
Za chvíli při přesilové hře hostí Sekáč zblízka neprostřelil Malíka a plzeňský gólman vzápětí vyrazil i střelu mezi kruhy zcela osamoceného Řepíka. V závěru první třetiny na druhé straně Merežko v dobré pozici nepřekonal Kořenáře.
Po pauze hosté promarnili přesilovku a po jejím skončení zahrozil nebezpečným pokusem po rychlém přečíslení Chlapík. Domácí odpověděli až ve vlastním oslabení, kdy akci dvou na jednoho nezvládl Rohlík. O chvíli později chyboval při rozehrávce Sirota, jenže Schleiss šanci před odkrytou brankou prováhal.
Po polovině utkání se hráči Sparty dostali pod tlak vlastní nedisciplinovaností. Početní výhodu sice zakončil Teplý vyrovnávací trefou, ale pro úmyslné kopnutí nemohl gól být uznán. Následně nekrytý Schleiss tváří v tvář Kořenářovi neuspěl a domácí celkem během prostřední části nezužitkovali tři přesilové hry. Naopak před druhou sirénou musel Malík po vlastní chybné rozehrávce zlikvidovat šanci Pospíšila.
Ve třetí třetině Indiáni zjednodušili hru, ale přes střeleckou převahu a nápor v útočném pásmu neskórovali. Teplého svižný pokus z levého kruhu ve 47. minutě zlikvidoval pozorný Kořenář a hosté poté zvládli další oslabení. Strážce svatyně Sparty se v 55. minutě stačil přesunout i proti pohotovému zakončení Jeřábka, jemuž křížně přihrával Filip. Během plzeňské power play na konečných 2:0 upravil střelou přes celé kluziště Sekáč.
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 12. P. Kousal (Chlapík, M. Špaček), 59. Sekáč. Rozhodčí: Pilný, Zeliska - Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:7, navíc Filip - P. Kousal 5 min. Bez využití. Diváci: 6523.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Robertson, Malák - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Teplý - Schleiss, V. Petman, Simon - I. Sedláček, Lev, M. Petman - Žemlička. Trenér: Veber.
Sparta: Kořenář - Knot, Mašín, Pysyk, Sirota, Krejčík, M. Seppälä, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Sekáč - Řepík, Hradec, Vesalainen - Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: Augusta.