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Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Olomouci 5:0, Frodl má třetí nulu

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Hokejisté Varů vyhráli v 11. kole extraligy v Olomouci 5:0 a přidali na své konto šesté tříbodové vítězství z posledních sedmi zápasů. Energii k vítězství dovedl bezchybný výkon brankáře Dominika Frodla, který potřetí v sezoně udržel čisté konto. Olomouc naopak už šestkrát za sebou nebodovala.
Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Olomouci 5:0, Frodl má třetí nulu

Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Olomouci 5:0, Frodl má třetí nulu

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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