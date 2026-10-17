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Jak na šťavnaté hraběnčiny řezy s voňavou skořicí a křehkým těstem

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Jakmile začne doma přibývat jablek, tohle je jeden z moučníků, ke kterým se vracím nejčastěji. Hraběnčiny řezy peču s ořechy a tentokrát i s tvarohem, který náplň hezky zjemní, takže je koláč šťavnatý, křehký a přitom se dobře krájí. Je to přesně ten typ domácího plechového moučníku, který voní skořicí a u nás vydrží sotva do druhého dne.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo jednou upéct Hraběnčiny řezy a tenhle křehký jablečný moučník si doma vyžádali znovu

Obrázek k receptu s názvem Stačilo jednou upéct Hraběnčiny řezy a tenhle křehký jablečný moučník si doma vyžádali znovu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo jednou upéct Hraběnčiny řezy a tenhle křehký jablečný moučník si doma vyžádali znovu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 00:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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