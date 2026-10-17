Jak na šťavnaté hraběnčiny řezy s voňavou skořicí a křehkým těstem

Když se doma začnou hromadit jablka, velmi rychle dojde i na tenhle moučník. Hraběnčiny řezy dělám s ořechy a tentokrát jsem do nich přidala také tvaroh. Náplň je díky němu jemnější, koláč zůstane šťavnatý, křehký a přitom se dobře krájí. Voní skořicí, je to poctivý plechový moučník a u nás obvykle zmizí dřív, než se stihne pořádně rozležet.
Na
je příjemné, že vypadají trochu slavnostněji než běžný hraběnčiných řezech , ale v kuchyni kvůli nim člověk nestráví půl dne. Spodní vrstvu tvoří křehké těsto, na něj přijdou jablka, ořechy, sníh z bílků a navrch ještě nastrouhané těsto, které v troubě zezlátne. jablečný koláč Tenkou vrstvu tvarohu jsem dala mezi jablka a sníh. Doma to prošlo bez připomínek, spíš naopak, padla poznámka, že takhle jsou možná nejlepší.
Malá poznámka z praxe: Pokud máte jablka hodně šťavnatá, po nastrouhání je trochu vymačkejte. Ne moc, jen tak, aby z nich netekla šťáva proudem. Spodní těsto pak nezvlhne víc, než je potřeba. A s krájením nespěchejte. Teplý koláč láká, to ano, ale čisté řezy z něj dostanete až po vychladnutí. Recept na domácí hraběnčiny řezy s jablky, ořechy a tvarohem
Doba přípravy: 30 minut Doba pečení: 35-40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 menší plech, asi 16 řezů Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 450 g polohrubé mouky 200 g másla 200 g moučkového cukru 4 žloutky 1/2 balíčku prášku do pečiva Náplň 600 g jablek 100 g mletých nebo jemně nasekaných vlašských ořechů 1–2 lžičky mleté skořice 250 g měkkého tvarohu 2 lžíce cukru moučka do tvarohu Sněhová vrstva 4 bílky 200 g cukru krystal Postup přípravy jablečných hraběnčiných řezů
1. Z
polohrubé mouky, másla, moučkového cukru, žloutků a prášku do pečiva vypracujte hladké těsto. Dá se zadělat rukama, robotem to samozřejmě půjde rychleji. Hotové těsto rozdělte na dvě části, zhruba v poměru 2/3 a 1/3.
2. Menší díl zabalte a uložte do
lednice nejméně na 20 minut, aby zpevnil. Větší část mezitím natlačte na dno plechu, buď vymazaného, nebo vyloženého pečicím papírem. Snažte se udělat vrstvu pokud možno rovnoměrnou, hlavně u okrajů se na to snadno zapomene. Připravte si jablka
3. Oloupejte je a nahrubo nastrouhejte, případně nakrájejte na tenké plátky. Jestli pouštějí hodně šťávy, lehce je vymačkejte. Spodní těsto pak zůstane křehčí a nebude zbytečně promáčené.
4.
Tvaroh rozmíchejte se 2 lžícemi moučkového cukru dohladka. Nemá z něj být vysoká vrstva, spíš tenké spojení mezi jablky a sněhem. Řezy pak bývají vláčnější, aniž by chutnaly jako tvarohový koláč.
5. Na těsto rozprostřete
jablka, posypte je skořicí a vlašskými ořechy. Potom po povrchu opatrně rozetřete připravený tvaroh. Když nebude úplně hladký, nevadí, v troubě se vrstvy stejně trochu usadí.
Domácí jablečný koláč s krémem, který spojí šťavnaté ovoce a těsto se špetkou vanilky
6. Z
bílků začněte šlehat pevný sníh. Jakmile začne houstnout, po částech přisypávejte cukr krystal a šlehejte dál, až bude sníh lesklý a bude držet tvar. Bez pořádného sněhu by to byly jen jablečné řezy, tady na něm dost záleží.
7.
Sníh naneste na vrstvu jablek, ořechů a tvarohu. Roztírejte ho spíš zlehka, aby se zbytečně nepromíchal s náplní pod ním. Nahoře má zůstat nadýchaná, světlá vrstva.
8. Z lednice vytáhněte odloženou třetinu těsta a nahrubo ji nastrouhejte na povrch. Dobře vychlazené těsto se strouhá snadno. Když v ruce měkne, vraťte ho klidně ještě na pár minut do chladu.
9. Plech vložte do trouby předehřáté na
180 °C a pečte přibližně 35 až 40 minut. Řiďte se hlavně barvou povrchu. Jakmile začne nastrouhané těsto nahoře růžovět až zlátnout, moučník bývá hotový.
10. Upečené
hraběnčiny řezy nechte vychladnout přímo na plechu. Až potom je krájejte na kostky nebo obdélníky. Hodí se ke kávě i k čaji, v chladu bez potíží vydrží do druhého dne. Často se pak krájí ještě lépe. Foto: Cooky.cz, Řezy nechte po upečení vychladnout přímo na plechu. Rady a tipy hospodyňky Kyselejší jablka můžete lehce dosladit už na plechu. Jen s cukrem opatrně, protože ve sněhu je ho poměrně dost. Vlašské ořechy zkuste předem krátce nasucho opražit na pánvi. Stačí chvilka a jejich chuť bude výraznější. Na krájení se hodí delší nůž. Po každém řezu ho otřete, vrstvy pak zůstanou čistší a moučník se nebude tolik trhat. Když chci koláč o něco voňavější, přidám k jablkům kromě skořice také malou špetku vanilky. Není jí potřeba moc, jen jemně zkulatí chuť.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková