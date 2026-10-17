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Lithium-telluriové baterie mají problém, který vyřeší chytřejší nabíjení

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Lithium-telluriové (Li-Te) baterie slibují vysokou kapacitu při malých rozměrech, a mohou tak být zajímavé tam, kde je každý centimetr cenný.…
Kwon web

Kwon web

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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