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Motor zlomil Vítkovice v přesilovce. Venku slaví po čtyřech porážkách

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Dennívýzva
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Hokejisté Vítkovic podlehli v 11. kole extraligy na vlastním ledě Českým Budějovicím 1:3 a natáhli sérii proher už na pět utkání. Jihočeši zápas strhli na svou stranu ve třetí části góly Jana Štencela a Jana Ordoše, který zpečetil tři body trefou do prázdné branky.
Motor zlomil Vítkovice v přesilovce. Venku slaví po čtyřech porážkách

Motor zlomil Vítkovice v přesilovce. Venku slaví po čtyřech porážkách

Zdroj: Banes Motor ČB
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 18:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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