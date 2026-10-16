Motor zlomil Vítkovice v přesilovce. Venku slaví po čtyřech porážkách

Českobudějovičtí zapsali třetí výhru z posledních čtyř kol, venku uspěli po čtyřech nezdarech.
Domácí už do zápasu nasadili slovenskou ofenzivní akvizici Lacku, ale první slovo v utkání patřilo soupeři. Rychlou výměnu kotouče po obvodu útočné třetiny zakončil v 11. minutě příklepem od modré čáry Vráblík a Hrachovinovi puk prošel za záda.
Více vzruchu a spádu utkání nabralo ve druhém dějství. Hosté ho rozehráli lépe i díky dvěma slepeným přesilovkám, ale ma rteximem byla tyčka nastřelená Olesenem. Druhý gól měl poté na hokejce Nordsäter, ale z brankoviště nedokázal protlačit puk za Hrachovinu.
Vítkovice se proti jihočeské defenzivě prosazovaly ztuha. Pomohl jim ale v 35. minutě polský útočník Macias, který se ve středním pásmu šikovně uvolnil přes beka a bekhendovou kličkou pokořil Maříka. Pro Maciase to byl první kanadský bod v sezoně.
Domácí přirozeně ožili a mohli v závěru druhé části otočit skóre, ale Yetman ze sóla ranou po ledě Maříka nepřekonal. Podobnou situací pohrdl ve 45. minutě i hostující Bulíř, jehož nájezd pro změnu zlikvidoval Hrachovina. A napodobil ho i spoluhráč Zachar, který vzápětí úplně sám před Hrachovinou po Tomanově pasu minul bránu.
Budějovice měly ve třetí části více ze hry a v přesilovce nakonec utkání zlomily na svou stranu. Maciasovo vyloučení už po pěti sekundách ztrestal ve 49. minutě Štencel.
Vítkovice se marně pokoušely vyrovnat, soupeř jim už moc možností nedal a po velkém závaru při power play hosté vyvezli puk a Ordoš ho přes celé kluziště poslal do prázdné branky.
HC Vítkovice Ridera - Banes Motor České Budějovice 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 35. Macias (Port) - 11. Vráblík (Štencel, Lantoši), 49. Štencel (Bell), 60. Ordoš (Hejduk, Hoch). Rozhodčí: Kika, R. Šír - Axman, Peluha. Vyloučení: 3:2, navíc Bell (České Budějovice) do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3754.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Kalus - Fasner, Hrivík, Abdul - Lacka, Hladonik, Cienciala - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Treille.
České Budějovice: Mařík - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, Nedorost, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, Olesen - Pour, Bell, Ahl - Koláček, Bulíř, Ordoš - Zachar, Toman, M. Beránek - Hejduk. Trenér: Petrovický.