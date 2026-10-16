Kladno vedlo, pak přišel Leino. Kometa otočila zápas a vyhrála 2:1

Středočechy dostal sice v úvodní části do vedení Jakub Konečný, ale zápas otočil dvěma góly finský útočník Robert Leino. Ve druhé třetině vyrovnal a v čase 51:59 rozhodl.
V kladenské sestavě chyběl z rodinných důvodů finský útočník Ojamäki, naopak kouč Radim Rulík už měl k dispozici obránce Janduse. Za Kometu nastoupil poprvé od konce sezony 2018/19 útočník Vondráček, který se do Brna vrátil z Pardubic výměnou za beka Ščotku. Po dvouzápasové pauze se zařadil zpět Pospíšil, naopak chyběl Tomáš Zohorna.
Jako první zahrozil Vondráček, který zády k brance vystřelil bekhendem, ale Brízgala zasáhl betonem. Na druhé straně trefil Klíma horní tyč. Kometa se ubránila při vyloučení Hynka Zohorny. Při Audetteově trestu odolali Rytíři a navíc mohli v oslabení otevřít skóre. Forman získal puk, ale Konečný po jeho přihrávce sám před Rabčanem neuspěl. V čase 15:50 už se Konečný trefil z pravého kruhu, kde jej našel ideální přihrávkou Lisler. Zvýšit náskok mohli Kempný, který nastoupil ke svému 400. utkání v extralize, a Audette.
V úvodu druhé části v další šanci minul Konečný. Vyrovnat mohl ve 22. minutě po rychlém brejku Vondráček, na Brízgalu však nevyzrál. Kladno odolalo při Hlavově pobytu na trestné lavici. Ve 32. minutě opět podržel Kometu Rabčan, který při přečíslení Rytířů vykopl střelu Hlavy, jehož uvolnil Kubík. V čase 32:45 hosté vyrovnali díky Leinově dorážce. Při Marcelově vyloučení mohl otočit stav Flek, ale ani jedním ze tří pokusů Brízgalu nepřekonal.
Ve třetí třetině se Kladnu nepodařila přesilovka při Irvingově vyloučení. V 50. minutě vytěsnil Rabčan Tomkovu střelu a vzápětí zůstal po souboji s Witkowským ležet na ledě Hlava, ale sudí Úlehla a Šindel po kontrole u videa nevylučovali.
V 52. minutě se radovala Kometa. Leino z levé strany od mantinelu od modré čáry trefil bližší horní roh Brízgalovy branky, nejlepší střelec Brňanů si polepšil na pět tref. V závěru Rytíři marně doháněli ztrátu. Rabčan odolal i při Pospíšilově vyloučení, při kterém domácí sáhli k power play.
Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 16. Konečný (Lisler, Westerlund) - 33. Leino (K. Pospíšil, D. Mikyska), 52. Leino (A. Zbořil). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Frodl, Hnát. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 3717.
Sestavy:
Kladno: Brízgala - Kempný, M. Jandus, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, A. Rulík - Lisler, Konečný, Audette - Hlava, F. Přikryl, Kubík - Kelly Klíma, McGregor, Forman - M. Procházka, M. Marcel, Ryšavý - S. Redlich. Trenér: R. Rulík.
Brno: Rabčan - Witkowski, F. Král, Zábranský, D. Mikyska, Irving, Kučeřík, Gulaši - A. Zbořil, Ilomäki, Flek - H. Zohorna, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, Kollár, Kusko - Kunc, Cingel, Jakub Brabenec - Hartl. Trenér: Zábranský st.