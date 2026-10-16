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Kladno vedlo, pak přišel Leino. Kometa otočila zápas a vyhrála 2:1

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Hokejisté Komety Brno zvítězili v 11. kole extraligy v Kladně 2:1 a připsali si třetí výhru z posledních pěti utkání. Rytíři prohráli šestý z uplynulých osmi duelů a doma utrpěli čtvrtou porážku z minulých pěti vystoupení.
Kladno vedlo, pak přišel Leino. Kometa otočila zápas a vyhrála 2:1

Kladno vedlo, pak přišel Leino. Kometa otočila zápas a vyhrála 2:1

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 18:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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