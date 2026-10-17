Domácí sušená cibulka do zásoby: Dá trochu práce, ale ve špajzu je to malý poklad pro každé vaření

V obchodě ji koupíte, i když ne v každém. Některé řetězce smaženou cibulku běžně mají, jenže za malý sáček člověk někdy zaplatí víc, než by čekal. Občas po něm sáhnu taky, to zase ano. Když ale mám trochu času, udělám si raději vlastní zásobu doma. Hodí se na knedlíky s uzeným, do bramborové kaše, na polévku, někdy i jen tak jako poslední posyp. Složitost v tom není. Chce to cibuli, hladkou mouku, hlídat pánev a nenechat ji zbytečně ztmavnout. Pak už se člověk těší skoro pokaždé, když otevře krabičku.
Když zůstane víc cibule nebo je zrovna
klidnější odpoledne, nakrájím rovnou větší množství. Později jen otevřu krabičku a nemusím loupat, krájet ani si utírat oči. Drobnost, jasně. Jenže při vaření ve všední den se takové drobnosti počítají.
Velkou službu udělá tenká vrstva
hladké mouky. Cibule se díky ní při smažení lépe zatáhne, povrch se vysuší a udělá se na něm jemná křupavá slupka. Tmavá být nemá, tam už přichází hořkost a ta pokazí celou dávku. Nejvíc se mi osvědčilo smažit po menších hrstech a po vytažení jí dát klid. Až úplně vychladne a doschne, pozná se, jestli bude opravdu sypká. Recept na křupavou sušenou cibulku
Doba přípravy: 35 minut Doba smažení: 10 až 15 minut Množství: asi 1 větší krabička Ingredience pro přípravu 6 ks větších cibulí 3 až 4 lžíce hladké mouky 500 ml oleje na smažení nebo přiměřené množství sádla 1 špetka soli, pokud chcete cibulku lehce dochutit Postup přípravy sušené cibulky do zásoby
1.
Cibule oloupejte a nakrájejte na tenčí půlkolečka nebo kolečka. Nemusí být průsvitná jako papír, ale moc silné kousky se uvnitř hůř prosmaží a pak zbytečně dlouho dosychají.
2. Nakrájenou
cibuli rozložte na tác nebo větší plech a lehce ji poprašte hladkou moukou. Promíchejte ji rukama, aby se mouka chytila jen v tenké vrstvě. Těstíčko z toho být nemá.
3. Přebytečnou
mouku setřeste nebo cibuli opatrně oklepejte. Tenhle krok se vyplatí nepřeskakovat. Když mouky zůstane moc, v horkém tuku se připaluje a cibulka potom není tak pěkně sypká.
4. Ve vyšší pánvi, hrnci nebo friťáku rozehřejte
olej přibližně na 170 až 180 °C. Pokud nemáte teploměr, pomůže malý kousek cibule. Po vhození má jemně zasyčet, ne hned začít hnědnout.
5.
Cibuli vkládejte do tuku po menších dávkách a během smažení ji občas promíchejte. Naplnit hrnec najednou láká, ale cibule se pak spíš dusí a výsledek bývá nerovnoměrný.
6. Jakmile chytá
zlatavou barvu, už od ní moc neodcházejte. Tady se všechno změní během chvíle. Jeden dva tmavší kousky se doma ztratí, ale většina cibulky by měla zůstat světle až středně zlatá.
Masový hit tohoto léta: Kuřecí prsa ve slaninovém kabátku se sýrem a rajčaty
7. Hotovou
cibulku vytahujte děrovanou lžící na talíř vyložený papírovou utěrkou. Nechte odsát přebytečný tuk a hlavně ji nechte úplně vychladnout. Na závěr
8. Po vychladnutí ji ještě rozprostřete v tenké vrstvě a dopřejte jí chvíli
doschnout. Vypadá to jako maličkost navíc, ale často se tady rozhoduje, jestli bude za pár dní pořád křupavá.
9. Hotovou
sušenou cibulku přesypte do čisté, suché a uzavíratelné krabičky. U nás končí nejčastěji v lednici, kde bez potíží vydrží kolem 1 měsíce. Se žluknutím jsem zatím problém neměla.
10. Dejte ji na
knedlíky s uzeným, do bramborové kaše, na polévky, hot dog, burger nebo k asijským jídlům. Nabírejte ji suchou lžící a krabičku po použití hned zavřete. Foto: Cooky.cz, Toto je příklad použití domácí sušené cibulky. Rady kam se domácí sušená cibulka hodí nejvíc Pokud chcete výraznější vůni, vmíchejte do mouky opravdu malou špetku sladké papriky. Podobný postup se používá i u vídeňské smažené cibulky. Když je cibulka po vychladnutí ještě trochu měkká, rozložte ji na plech nebo tác a nechte ji doschnout při pokojové teplotě. Do krabičky patří jen úplně vychladlá cibulka. Teplá se zapaří a o křupavost přijde dřív, než ji stihnete pořádně použít. Nejčastěji po ní sáhnu u úplně obyčejných jídel, kterým něco chybí. Funguje na bramborovou kaši, na hrachovou kaši, na zapečené brambory i na domácí pomazánky, když se přidá až nakonec. Kdo doma připravuje asijská jídla, využije ji i na rýži nebo nudle.
Francouzský sendvič s hovězí pečení, karamelizovanou cibulkou a plátky čedaru
Bún bò Nam Bo: Exotický Vietnamský Pokrm
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková