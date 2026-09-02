O Krejčího se přetahovali tři kluby najednou. Kouč Wolves ho ale nepustil a poslal mu jasný vzkaz

Úterý 1. září 2026, krátce před půlnocí. Anglické letní přestupové okno se zavírá a český reprezentační kapitán sedí na lavičce v Londýně, kde Wolves právě prohráli 2:4 s West Hamem v Championship. Krejčí nenastoupil ani na minutu. A přesto je hlavní postavou příběhu, který se celé léto odehrával mimo hřiště, v telefonátech agentů, v nabídkách ze Španělska i z Premier League. Teď je po všem. Trh spal, dveře se zamkly a osmadvacetiletý stoper stojí přesně tam, kde stál na začátku léta. Jenže s jedním zásadním rozdílem: úniková cesta neexistuje.
Čtyři jména, jeden výsledek
Zájem o Krejčího se nevrstvil jako aukce v jednom dni, ale jako postupná vlna trvající od jara do posledních hodin okna. Už 20. dubna BBC Sport přinesla informaci, že Leeds United sleduje českého stopera, tehdy ještě v kontextu sestupu Wolves z Premier League. Na začátku srpna přišla konkrétní nabídka z jiného světa: Real Sociedad podle baskického Diario Vasco oslovil Wolverhampton a Krejčí měl být ochotný přesunout se do San Sebastiánu. Wolves odmítli.
Pak se scéna přesunula zpátky do Anglie. V posledním týdnu srpna se podle insiderských zdrojů rozběhla jednání s West Hamem, který po vlastním sestupu do Championship hledal posily do obrany. A těsně před uzávěrkou přibyl čtvrtý zájemce, Ipswich Town, čerstvý účastník Premier League po květnovém postupu. Pro Krejčího by to znamenalo návrat do nejvyšší soutěže. Ani jeden z těchto čtyř klubů ho nakonec nedostal.
Proč Wolves řekli ne
Veřejně doložený důvod je jednoduchý: trenér rozhodl. Peixoto, který Wolves převzal teprve 15. června 2026, po porážce na West Hamu novinářům řekl, že Krejčí zůstává a je pro tým důležitý. Tečka.
Pod povrchem ale prosvítají další motivy. Wolves nechtěli posilovat přímého rivala v Championship, což vyřazovalo Leeds i West Ham z pozice pohodlného obchodního partnera. U West Hamu navíc podle iSportu narazil obchod na požadavky klubu i hráče, které druhá strana označila za nereálné. Přesné částky veřejně nezazněly, ale kontext napovídá: Wolverhampton Krejčího teprve k 1. červenci 2026 definitivně získal z Girony a neměl důvod prodávat pod cenou hráče, který v minulé sezoně odehrál přes 2 300 minut v Premier League.
Nic nenasvědčuje tomu, že by odchod blokoval sám hráč. Naopak, indicie z více zdrojů míří spíš k jeho otevřenosti vůči změně. Ale rozhodující slovo měl klub.
Šest minut a tvrdá podmínka
Statistika Krejčího na startu sezony 2026/27 se čte jako varování:
- 7. srpna – 6 minut v EFL Cupu proti Port Vale (vstup v 84. minutě)
- 14. srpna – mimo nominaci proti Blackburnu
- 22. srpna – mimo nominaci proti Prestonu
- 29. srpna – mimo nominaci proti Stoke
- 1. září – lavička na West Hamu, bez jediné minuty
Peixoto už 13. srpna veřejně vysvětlil, že Krejčí po letním mistrovství světa ještě není dostatečně fit na ligové starty. Livesport evidoval stav „nedostatek herní kondice“ od 13. do 31. srpna. Jenže fyzická nepřipravenost je jen polovina příběhu. Ta druhá je Peixotův vzkaz po zavření okna: „Musí tvrdě pracovat, aby byl součástí základní jedenáctky a hrál zápasy.“
Žádný automatismus. Žádný slib. Setrvání není výhra, je to vstupenka do interní soutěže.
Co je v sázce: kapitánská páska i lednové okno
Krejčí vstupoval do léta 2026 jako nový kapitán české reprezentace. Vedl tým baráží, odehrál mistrovství světa. Kredit u národního týmu má vysoký. Jenže už 26. září začíná podzimní Liga národů a Krejčí do ní půjde po období, kdy v klubu prakticky nehrál. Pokud se trend nezmění, téma jeho sportovní formy se otevře i na reprezentační úrovni.
Pro srovnání: Tomáš Souček, který měl být v jednu chvíli jeho spoluhráčem ve West Hamu, odehrál v minulé sezoně Premier League 35 zápasů a 2 200 minut. Stabilita, rytmus, jistota. Krejčí je na opačném pólu, hráč s tržní hodnotou, o kterého stály čtyři kluby, ale bez jediné ligové minuty v nové sezoně.
Podle nás je právě tohle nejdůležitější rámec celého příběhu. Přestupová sága Krejčího reputaci nesrazila, čtyři zájemci za jedno léto jsou důkaz kvality. Ale po 1. září se měřítko mění. Žádné nabídky, žádné spekulace, žádný únikový plán. Jen tréninky v Compton Parku, konkurence na stoperu a trenér, který veřejně řekl, že místo se nedává zadarmo. Pokud Krejčí minuty nenajde ani v první půlce září, téma lednového přestupového okna 2027 se vrátí samo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle