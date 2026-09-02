Domácí jogurt lze připravit několika překvapivě snadnými způsoby. Výsledná pochoutka stojí pouhých pár korun

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Domácí jogurt lze připravit několika překvapivě snadnými způsoby. Výsledná pochoutka stojí pouhých pár korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Také milujete jogurt a vaše rodina ho konzumuje ve velkém? Pak vás možná bude zajímat, že si lze jogurt vyrobit i doma. A to hned několika způsoby. Který si vyberte, záleží jen na vás. Jogurt lze dělat klasický, neoslazený, ale i sladkou variantu.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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