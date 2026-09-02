Slovák na MS ve fotbale navlékal rozhodčím vysílačky a měnil baterky přímo na hřišti. Collina mu tykal, Messi byl na dosah ruky

Nikdo ho nezná. Žádná kamera ho nezachytila, žádný komentátor nevyslovil jeho jméno. Přesto bez něj nemohl začít jediný zápas. V původním rozhovoru, který koluje slovenským sportovním prostředím, vystupuje technik rozhodcovské komunikace, člověk, který před výkopem navlékal arbitrům headsety, pároval rádiové kanály, kontroloval napájení a v případě problému měnil baterie přímo na hřišti. Podle jeho vzpomínek mu šéf rozhodčích FIFA Pierluigi Collina tykal a při práci se dostal do bezprostřední blízkosti Lionela Messiho. Ověřit tyto detaily z otevřených zdrojů nelze, ale kontext, v jakém pracoval, říká o moderním fotbale víc než lecjaký gól.
Vysílačka, bez které se nepíská
Dnešní rozhodčí na mistrovství světa není muž se žlutou kartou a píšťalkou. Je to uzel v síti. Na MS 2022 v Kataru propojoval hlavního arbitra s týmem VAR sofistikovaný rádiový systém napojený na optickou infrastrukturu stadionu. K tomu přibyla poloautomatická ofsajdová technologie, dvanáct kamer sledujících míč a 29 datových bodů na těle každého hráče. Rozhodčí na hřišti musel slyšet kolegy v místnosti VAR čistě a bez výpadku. Jakékoli zpoždění výkopu je na této úrovni nepřijatelné.
A právě tady vstupuje technik. Jeho práce vypadá prostě: usadit vysílací jednotku na tělo rozhodčího, připevnit mikrofon, spárovat kanály, otestovat zvuk. Jenže to všechno musí proběhnout v přesně vymezeném časovém okně, v přísně akreditované zóně, pod tlakem, který nezná opakování. Pokud se při poslední kontrole ukáže slabá baterie, výměna musí proběhnout okamžitě. Žádné „počkáme minutu“.
Collina a ekosystém, který řídí
Pierluigi Collina, legendární italský rozhodčí s nezaměnitelným pohledem, dnes vede celý rozhodcovský úsek FIFA. Nejde jen o to, kdo píská jaký zápas. Collina veřejně prosazuje transparentnost VAR, testuje kamery přímo na rozhodčích a tlačí na to, aby technologie sloužila srozumitelnosti, ne jen přesnosti. V rozhovoru pro FIFA výslovně mluvil o tom, že diváci musí rozumět tomu, co VAR dělá a proč.
Pod Collinův aparát spadá i technické zajištění. FIFA pracuje s certifikovanými dodavateli komunikačních systémů; nejde o improvizaci, ale o auditovaný ekosystém s přesně definovanými standardy. Technik u rozhodčích tedy není brigádník s krabicí baterek. Je součástí řetězce, kde každý článek nese odpovědnost za to, aby se 80 tisíc lidí na stadionu a miliarda u obrazovek dočkalo výkopu včas.
Že Collina takovému člověku tykal? Bez původního rozhovoru to nelze ověřit. Ale v zákulisí turnaje, kde spolu lidé tráví týdny v uzavřeném režimu, by to nebylo nic neobvyklého.
Cesta ze Slovenska do zákulisí šampionátu
Slovensko má v mezinárodním fotbalovém aparátu reálné zastoupení. Ivan Kružliak patří dlouhodobě mezi elitní rozhodčí na listině FIFA, Filip Glova prošel náročnou cestou přes domácí soutěže až k zápasům pod hlavičkou UEFA. A Tomáš Polanský, který na MS 2026 ve Vancouveru pracuje jako supervizor transportu delegací a rozhodčích, otevřeně popisuje, jak vypadá ta „neviditelná, ale nesmírně podstatná role“: rok budování kontaktů v Kanadě, několik kol pohovorů, absolutní disciplína v provozu, kde zpoždění autobusu s rozhodčími může zkomplikovat celý harmonogram stadionu.
Cesta ze střední Evropy do zákulisí světového šampionátu není náhodná. Vyžaduje:
- roky praxe v domácím nebo klubovém prostředí,
- jazykovou vybavenost a schopnost fungovat pod tlakem,
- mezinárodní kontakty a reputaci,
- ochotu začít v roli, kterou nikdo nevidí.
Právě ten poslední bod je klíčový. Lidé v těchto pozicích nepřicházejí pro selfie s Messim. Přicházejí proto, aby výkop začal na sekundu přesně.
Od vysílačky ke kameře na prsou
Mezi MS 2018, kde se VAR na šampionátu objevil poprvé, a MS 2022 se technické zázemí rozhodčích proměnilo k nepoznání. Dnes už technik neřeší jen analogovou „vysílačku“. Obsluhuje součást širšího digitálního ekosystému, který zahrnuje audiokomunikaci, videopropojení, datové vrstvy pro ofsajdovou technologii a nově i kamery umístěné přímo na těle rozhodčího. FIFA tyto kamery na rozhodčích testuje na klubovém mistrovství světa, i když záběry z kontroverzních situací zatím divákům neukazuje.
Směr je jasný: rozhodčí se mění z izolovaného arbitra v technologicky propojenou jednotku. A s každou novou vrstvou roste důležitost člověka, který to všechno drží v chodu.
Slovenský technik, jehož jméno veřejnost nezná, stál uprostřed tohoto posunu. Ne jako divák, ne jako fanoušek. Jako člověk, pro kterého výměna baterie ve správný okamžik nebyla banalita, ale moment, ve kterém se rozhodovalo o tom, jestli zápas začne. A to je příběh, který žádná kamera nezachytí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner