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Nealkoholické bublinky mají zelenou. Kdy si je vychutnat a co k nim podávat?

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Přípitek už dávno není vyhrazený pouze alkoholu. Nealkoholická šumivá vína se zabydlela na svatbách, večírcích, zahradních oslavách i při setkáních s přáteli. Dodají každé příležitosti slavnostní atmosféru, příjemně osvěží a zároveň vám umožní zůstat ve formě na celý zbytek dne.
Nealko sekt

Nealko sekt

Zdroj: Denisa Kolaříková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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