Pod Jezevčí skálou: Holý udělal scénu kvůli jelenovi, pak ho pokousal pes a zranění před otcem tajil

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Pod Jezevčí skálou: Holý udělal scénu kvůli jelenovi, pak ho pokousal pes a zranění před otcem tajilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Při natáčení rodinného filmu Pod Jezevčí skálou musel Tomáš Holý čelit nepříjemnému zranění i krutým mrazům. Na place se navíc odehrála vzpoura kvůli zvířatům.
Pod Jezevčí skálou
Zdroj: FOTO:Zdeněk Dukát / Miroslav Pešan / distr. TV Seznam
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