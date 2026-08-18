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Babišiáš? Pitvoření se premiéra v dešti si nezasloužíme

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Dennívýzva
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Je jasné, že politici musí být vidět. Premiér naší země Andrej Babiš a jeho PR tým si to jednoznačně uvědomují. Babiš tak natáčí videa jako na běžícím pásu. Každý týden komentuje dění v politice a mnohdy přidá ještě sladkou tečku pomocí nějakého videa, které má lidi pobavit. Ostatně on sám je tak lidový, jak se prezentuje. Mnohá tato videa ale vyzní spíše trapně než tak, že by měla někoho pobavit. Teatrální pitvoření se premiéra naší země prostě člověku připadne nedůstojné.
Babiš při výstupu na Lysou horu

Babiš při výstupu na Lysou horu

Zdroj: Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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