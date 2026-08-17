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Magnet na lajky. Rajchl se ženou jich má více než DJ Martin Garrix s Madonnou

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Jak musí být člověk jedinečný, když za vlastní fotografii se svou manželkou získá neuvěřitelných 39 000 lajků. To musí být doslova záplava dopaminu a neskutečná radost. Snad si to ani nedokážu představit. Poslanec Jindřich Rajchl to má. Musí být prostě a jednoduše skvělý. Dokonce má více lajků než DJ Martin Garrix s Madonnou. Tak to je pecka. Máme tady umělce, pardon politika, který to dokázal. Jak se mu to mohlo podařit? Dovolte mi trochu spekulací.
Jindřich Rajchl

Jindřich Rajchl

Zdroj: Jindřich Rajchl/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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