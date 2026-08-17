Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Když se řídí firma jako stát. Video baví sociální sítě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neustále se u nás hovoří, že se stát řídí jako firma. Tedy náš hlavní manažer Andrej Babiš to tak nejspíše má. Co by se ale stalo, kdyby tomu bylo opačně? Na sociální síti X jsem narazil na poměrně vtipné video, které jednoduchým způsobem zachycuje to, co by se stalo, kdyby se firma řídila jako stát. Video pochází z kanálu hostinského z hospůdky U Krobiána, která se nachází v Hostímě u Berouna. Video samozřejmě sdílím a patřičně ho okomentuji.
Pivo

Pivo

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Epeníze
Magnet na lajky. Rajchl se ženou jich má více než DJ Martin Garrix s Madonnou
Magnet na lajky. Rajchl se ženou jich má více než DJ Martin Garrix s Madonnou
Volte paní Nevím-Kdo: Osmdesátiletý Trump zapomněl jméno ženy, kterou zrovna podpořil
Volte paní Nevím-Kdo: Osmdesátiletý Trump zapomněl jméno ženy, kterou zrovna podpořil

Donald Trump se léta vysmíval výpadkům svých politických soupeřů. Teď však sám v přímém přenosu předvedl...

Lidé na síti se baví Babišem. Zmatený děda v lese a zadýchaný vnuk
Lidé na síti se baví Babišem. Zmatený děda v lese a zadýchaný vnuk

Máme premiéra, který se může pochlubit solidní fyzickou kondicí a zdravím. V 71 letech se vydal na Lysou...

Čtyři dolary za galon jsou prý v pořádku: Trumpova obhajoba drahého benzinu ukazuje absolutní pokrytectví
Čtyři dolary za galon jsou prý v pořádku: Trumpova obhajoba drahého benzinu ukazuje absolutní pokrytectví

Prezident, který do úřadu nastupoval se slibem levných energií, nyní voličům arogantně vzkazuje, aby bez...

Jen populisti jsou pro odchod z EU. Čísla hovoří jasně
Jen populisti jsou pro odchod z EU. Čísla hovoří jasně

Je až k nevíře, jak někteří politici tepou Evropskou unii a snaží se poukázat na to, že nám Brusel všechno...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.