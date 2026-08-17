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Drsná srážka s realitou: Zarytý Trumpův volič procitl, když imigrační mašinérie sebrala i jeho ženu

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Chtěl tvrdou ruku na kriminálníky, ale místo toho zažívá absolutní noční můru. Zarytý fanoušek Donalda Trumpa teď na vlastní kůži zjišťuje, že bezhlavá deportační politika současné administrativy nezná slitování a nemilosrdně ničí životy i těm, kteří se snaží úřední pravidla poctivě dodržovat.
MAGA

MAGA

Zdroj: Flickr - r. nial bradshaw - https://flic.kr/p/2bp8Wcc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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