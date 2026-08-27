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Ukrajina si připomněla Den nezávislosti. Její boj za svobodu ale trvá celá staletí

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Představte si, že by sousední stát prohlásil, že český národ ve skutečnosti neexistuje. Že naše kultura, jazyk i písemné dějiny jsou jen odchylkou jejich vlastní historie a že na samostatnou…
Ukrajina si připomněla Den nezávislosti. Její boj za svobodu ale trvá celá staletí

Ukrajina si připomněla Den nezávislosti. Její boj za svobodu ale trvá celá staletí

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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