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Když se společnost rozpadne na osamělé jednotlivce. Proč je kultura autonomie destruktivní?

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„Zatímco si vyprávíme příběhy o pokroku a ve školách se učíme hrdinské příběhy o zrušení nevolnictví v Evropě a o porážce otroctví v USA, hromadí se produkty otrocké práce přímo kolem nás…
Když se společnost rozpadne na osamělé jednotlivce. Proč je kultura autonomie destruktivní?

Když se společnost rozpadne na osamělé jednotlivce. Proč je kultura autonomie destruktivní?

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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