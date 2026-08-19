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Sedm dopisů ze Zjevení mluví především k nám samým, nehledejme za nimi vzkazy pro naše hříšné přátele

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5. díle série Zjevení Když přemýšlíme o hrozbách pro církev, často se díváme vně, na nepřátelskou společnost, politické tlaky nebo pronásledování. Úvodní dopisy knížky Zjevení ale ukazují překvapivou pravdu: největší…
Sedm dopisů ze Zjevení mluví především k nám samým, nehledejme za nimi vzkazy pro naše hříšné přátele

Sedm dopisů ze Zjevení mluví především k nám samým, nehledejme za nimi vzkazy pro naše hříšné přátele

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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