Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Anker Soundcore AeroClip vychází v druhé generaci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nabídku otevřených sluchátek s klipovým designem se rozhodla podpořit čínská firma Anker. Jejich nejnovější přírůstek nese název AeroClip 2 a získaná certifikace přímo od Applu...
Anker Soundcore AeroClip vychází v druhé generaci

Anker Soundcore AeroClip vychází v druhé generaci

Zdroj: Anker Soundcore AeroClip 2 | Zdroj: Notebookcheck
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Xiaomi Pad 9 Pro Max oficiálně: Extrémní výkon a propojení s elektromobily
Xiaomi Pad 9 Pro Max oficiálně: Extrémní výkon a propojení s elektromobily
Nový Huawei Mate XT 2 láká na odolnost IP59 a soukromý displej
Nový Huawei Mate XT 2 láká na odolnost IP59 a soukromý displej

Před rokem Huawei uvedl svůj druhý trifold s označením Mate XTs a dnes zde máme plnohodnotné pokračování v...

Konkurence pro skládačky roste. Xiaomi 18 Fold přichází s netradiční konstrukcí
Konkurence pro skládačky roste. Xiaomi 18 Fold přichází s netradiční konstrukcí

Dlouho se mluví o vstupu Applu do segmentu ohebných zařízení a zanedlouho se dočkáme prvotiny, ale mezi tím...

Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním
Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním

Ve zkratce: Vodafone aktualizoval nabídku předplacených karet a datových balíčků s důrazem na vyšší objemy...

iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech
iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech

Apple se v rámci blížícího se iOS 27 chystá rozšířit možnosti funkcí eSIM. Nová funkce iPhone Handoff má...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.