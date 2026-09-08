Anker Soundcore AeroClip vychází v druhé generaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Anker Soundcore AeroClip vychází v druhé generaci
Před rokem Huawei uvedl svůj druhý trifold s označením Mate XTs a dnes zde máme plnohodnotné pokračování v...
Dlouho se mluví o vstupu Applu do segmentu ohebných zařízení a zanedlouho se dočkáme prvotiny, ale mezi tím...
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Apple se v rámci blížícího se iOS 27 chystá rozšířit možnosti funkcí eSIM. Nová funkce iPhone Handoff má...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
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