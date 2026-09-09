Tisíce lidí stále čekají na návrat domů. Britský výpadek zrušil přes 1 900 letů, cestující jsou uvězněni přes 20 hodin

Tisíce lidí stále čekají na návrat domů. Britský výpadek zrušil přes 1 900 letů, cestující jsou uvězněni přes 20 hodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Letecký chaos v Británii je ještě větší. Zrušeno už bylo přes 1 900 letů, problémy pokračují i dnes.
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