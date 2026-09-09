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Tisíce lidí stále čekají na návrat domů. Britský výpadek zrušil přes 1 900 letů, cestující jsou uvězněni přes 20 hodin

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Problémy na britských letištích neskončily ani den po rozsáhlém výpadku řízení letového provozu. Stovky spojů byly ve středu znovu zrušeny a aerolinky se potýkají s letadly i posádkami, které po úterním chaosu zůstaly na jiných letištích.
Letecký chaos v Británii je ještě větší. Zrušeno už bylo přes 1 900 letů, problémy pokračují i dnes.

Letecký chaos v Británii je ještě větší. Zrušeno už bylo přes 1 900 letů, problémy pokračují i dnes.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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