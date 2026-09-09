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Mariana Prachařová schytala tvrdou kritiku. „Vy se raději nikde neukazujte, je to hnus,“ napsala sledující

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Mariana Prachařová se na pražském týdnu módy objevila společně se Sarou Sandevou. Stačilo ale krátké video s jejich outfity a část pozornosti se přesunula úplně jinam. Někteří lidé začali veřejně komentovat její velmi štíhlou postavu.
Mariana Prachařová schytala tvrdou kritiku. „Vy se raději nikde neukazujte, je to hnus,“ napsala sledující

Mariana Prachařová schytala tvrdou kritiku. „Vy se raději nikde neukazujte, je to hnus,“ napsala sledující

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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