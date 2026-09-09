Gólman Interu si na Realu nevšiml dobíhajícího Valverdeho a daroval mu gól. Vaclík ho nešetřil, ale pak změnil tón

Federico Valverde to ví dřív než kdokoli jiný na hřišti. Uruguayský záložník vyrazí v rámci organizovaného vysokého presinku Realu, obere brankáře přímo před bránou a posílá míč do sítě. Je 2:0 a úvodní zápas ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 má svůj zlomový moment. Jenže příběh Josepa Martíneze nekončí u jedné fatální chyby. Naopak, teprve po ní začíná jeho skutečný výkon.
Chyba, kterou nelze omluvit
Tomáš Vaclík ve studiu Nova Sport nešetřil slovy. „Martínez si Valverdeho vůbec nevšiml, odehrával to na poslední chvíli. Nebudeme ho omlouvat, je to obrovská chyba,“ řekl bývalý reprezentační gólman. A šel ještě dál: „Real dostal oba góly téměř zadarmo. Inter chce držet balon za každou cenu, ale tady z toho měli vyjet ven a nevracet míč zpět.“
Oficiální report UEFA popisuje akci jako odzbrojení po zpětné přihrávce. Stránky Realu Madrid mluví o zisku míče přímo od gólmana. Ať už to nazveme jakkoli, podstata je stejná: Martínez počítal s jedním dotekem navíc a podcenil rychlost Valverdeho dorazu. Při teprve třetím startu v kariéře v Lize mistrů to byla lekce, jakou si brankář pamatuje roky.
Dvojzákrok, který změnil narativ
Co se stalo potom, je na celém příběhu nejzajímavější. Martínez nespadl. Nezačal váhat, nezačal vykopávat míče do bezpečí. Zůstal ve hře, a hru držel.
Ještě před přestávkou přišel moment, který zahraniční média označila za klíčový: Kylian Mbappé se dostal do čisté šance, Martínez zasáhl. Dorážku Juda Bellinghama vytáhl znovu. Dvojzákrok v řádu vteřin, který zabránil třetímu gólu a udržel Inter v kontaktu. Opta Analyst potvrzuje, že šlo o jednu z nejnáročnějších sekvencí, jakou brankář v zápase řešil, a že další šance Realu zneškodnil v průběhu druhé půle.
Vaclík, který před chvílí Martíneze tvrdě kritizoval, změnil tón. Ocenil, že brankář „zaslouží kredit za to, jak se z toho dostal“, a zmínil „dvě tři stoprocentní příležitosti“, které zlikvidoval. Právě tady je jádro paradoxu: tentýž člověk, který zápas zlomil, zabránil tomu, aby se z porážky stal debakl.
Dvě vrstvy jednoho výkonu
Jak hodnotit brankáře, který daruje gól a vzápětí vytáhne sérii zákroků nejvyšší obtížnosti? Podle nás jedině tak, že oddělíme dvě odlišné disciplíny. Rozhodování v rozehrávce bylo špatné, pomalé, nepozorné, riskantní bez důvodu. Reflexivní chytání střel pak nadstandardní.
Španělská MARCA rámovala zápas hlavně přes Thibauta Courtoise a Martínezovu „nepatřičnou“ chybu. Italská Football Italia spojila porážku s nákladnými chybami Martíneze a Curtise Jonese. Ale i oficiální report Realu přiznává, že po vedení 2:0 domácí opakovaně naráželi na „inspirovaného Martíneze“. Zahraniční rámec není černobílý.
Na druhé straně hřiště stál Courtois, brankář s opačným profilem večera. Žádná fatální chyba, zato klíčové zásahy proti Thuramovi i Çalhanoğluovi. José Mourinho po zápase prohlásil, že pokud nebyl hráčem utkání Courtois, „museli rozhodčí spát.“ A sám Courtois připustil, že zápas klidně mohl skončit 4:4.
Co porážka znamená pro Inter
Výsledek 2:1 (Inter snížil přes Carlose Augusta) bolí hlavně způsobem, ne fatálními důsledky. Jde o první z osmi zápasů ligové fáze, další hraje Inter 13. října doma proti Club Brugge. Ztráta bodů na Bernabéu není katastrofa, ztráta sebedůvěry brankáře by byla horší.
A právě proto je podstatné, jak Martínez na chybu reagoval. Trenér Cristian Chivu šel do sezony s šestadvacetiletým Španělem jako preferovanou jedničkou; Gazzetta dello Sport před startem ročníku popsala, že alternativa Ivan Provedel měla dostávat jen část minut. Otevřené zdroje neobsahují Chivuovo vyjádření k další nominaci, ale logika hierarchie naznačuje, že Martínez zůstává favoritem i pro Brugge.
Jeden večer na Bernabéu ukázal obě tváře brankáře s minimální zkušeností na největší evropské scéně. Ta první stála Inter zápas. Ta druhá mu možná zachránila sezonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle