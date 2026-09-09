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Adam Sandler slaví 60 a baví pořád stejně. Tohle je 10 nejpovedenějších klasických „sandlerovek“

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Jeho komediální postavy – a tedy i filmy samotné – už třicet let bezpečně poznáte. Nejenže Adam Sandler víceméně nemění účesy či teplákový styl oblékání (a to i na honosných premiérách či na Oscarech), ale také pro někoho laciný humor dnes šedesátiletého odchovance Saturday Night Live je v jeho „sandlerovkách“ konstantní. Strůjce možná nejpopulárnějšího komického vesmíru v novodobém americkém filmu hraje podle vlastních osnov, což mu přineslo miliony fanoušků nejprve v televizi, poté v kinech a aktuálně především na Netflixu. K hercovu významnému jubileu si sestavme subjektivní žebříček jeho deseti nejpovedenějších klasických komedií, pro které je Adam Sandler – hvězda natolik ceněných filmů jako Drahokam nebo Volání o pomoc – zkrátka nejoblíbenější.
Adam Sandler slaví 60 a baví pořád stejně. Tohle je 10 nejpovedenějších klasických „sandlerovek“

Adam Sandler slaví 60 a baví pořád stejně. Tohle je 10 nejpovedenějších klasických „sandlerovek“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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