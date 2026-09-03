Mercedes přiznal omezení: McLarenu a Ferrari se nemůžeme rovnat

- Kimi Antonelli vede šampionát jezdců o devětapadesát bodů, Stříbrné šípy vedou Pohár konstruktérů o sedmaosmdesát
- Podle týmu vyrobí letos zhruba o jedno podlahové i karosářské provedení méně než McLaren a Ferrari
- Hlavní omezení je podle inženýrů finanční, nikoli technické
- Větší balík novinek míří až na blok zámořských závodů v závěru sezony
- Další zastávkou je Velká cena Itálie v Monze 4. až 6. září
Šest závodů dominance a pak vyrovnání
Začátek sezony vypadal jako procházka. Prvních šest Velkých cen vyhráli jezdci jednoho týmu a náskok narostl do rozměrů, které vypadaly nedobytně. Posledních šest závodů ale rozdělilo vítězství rovnoměrně mezi tři stáje. Ferrari i McLaren se dotáhly díky vylepšením přiváženým průběžně a v Zandvoortu vyhrál Lando Norris.
Otázka pro tým z Brackley proto zněla přímo: kdy dorazí další významný upgrade, když převaha z Melbourne zmizela?
Odpověď dostali fanoušci v pořadu Nu Silver Arrows Radio Show od ředitele traťového inženýringu Andrewa Shovlina. „Během sezony vyrobíme pravděpodobně o jednu podlahu a jeden karosářský balík méně než tyhle týmy. Nové díly byste mohli přivážet na každý závod, kdybyste měli peníze na jejich výrobu, případně na externí kapacity. Hlavním omezením jsou náklady," uvedl.
Zároveň tvrdí, že současný obrázek není o ztrátě tempa. „Jsme si přiměřeně jistí, že velká část dnešní situace pramení z fázování aktualizací. Náš větší balík míří na blok zámořských závodů v závěru roku," poznamenal. A přidal poznámku mířící k soupeřům: podle něj to nutně neznamená, že do konce sezony přidají víc výkonu celkově, možná jen investici rozložili jinak a dráž.
Rozpočtový strop rozhoduje o tom, co se vyrobí
Zástupce šéfa stáje Bradley Lord to zasadil do širšího rámce. „Je to realita, které čelí každý tým pod rozpočtovým stropem. Organizace ve Formuli 1 musí vyvažovat počty lidí a mzdové náklady proti penězům dostupným na hardware. Výkon v aerodynamickém tunelu nacházíme dál, těžké je rozhodnout, kdy ten virtuální zisk převést na skutečné díly,"vysvětlil.
Shovlin pak nabídl vysvětlení, které zní jako sebevědomí i jako riziko zároveň. „Kdybychom věřili, že tyhle šampionáty závisí na tom, mít vylepšení v Zandvoortu, pravděpodobně bychom si na to našli cestu. Být vepředu umožňuje trochu víc dlouhodobého uvažování. Udělali jsme promyšlená rozhodnutí o nákladově nejefektivnější cestě do konce roku," prohlásil.
Náskok mu zatím dává za pravdu. Italský jezdec, který v úvodu sezony útočil na rekordy pro dvacetileté, vede po dvanácti závodech o devětapadesát bodů a jeho tým už dřív dal najevo, že stájové příkazy ve prospěch lídra zavádět nehodlá.
Zkouška přijde hned. Ferrari si na domácí Monzu schovává druhý a poslední letošní upgrade pohonné jednotky a na trati, kde se jezdí nejvyšší rychlosti sezony, se ukáže, jestli má rozložená investice smysl, nebo jestli si Stříbrné šípy nechaly ujít okamžik, kdy se dalo závod rozhodnout dřív.