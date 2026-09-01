5 věcí, které stačí čistit mnohem méně často, než si myslíte

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5 věcí, které stačí čistit mnohem méně často, než si myslítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Máte pocit, že doma pořád něco uklízíte? Víte, které věci není potřeba čistit tak často, jak se může zdát? Zbytečně časté čištění může být nejen časově náročné, ale u některých materiálů jim může dokonce škodit. Zjistěte, které věci můžete nechat s čistým svědomím déle být.
Úklid
Zdroj: Foto: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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