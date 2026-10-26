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Značka není zeď. Řidiči si devastují auta na rozkopaném přejezdu v Olomouci

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Stavební firma opravuje část železničního přejezdu ve Wolkerově ulici v Olomouci, úsek je po silnici neprůjezdný. Na odkrytých kolejích si už několik řidičů poškodilo auta, na místo jezdí odtahová služba i hasiči. O víkendu byl i přerušený provoz tramvají a vypravená náhradní autobusová doprava.
Značka není zeď. Řidiči si devastují auta na rozkopaném přejezdu v Olomouci

Značka není zeď. Řidiči si devastují auta na rozkopaném přejezdu v Olomouci

Zdroj: Pavel Očko, Lukáš Zedek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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