Značka není zeď. Řidiči si devastují auta na rozkopaném přejezdu v Olomouci

Neobvyklou podívanou mají v těchto dnech obyvatelé Olomouce v okolí přejezdu P7609 ve Wolkerově ulici. Křížení železnice, silnice a tramvajové trati prochází od minulého čtvrtku opravou. V místě platí silniční uzavírka, naopak tramvaje a vlaky omezením mohou projet.
Značky zákaz vjezdu ale část řidičů nerespektuje a záhy poznávají, proč na staveniště neměli jezdit. Na odkopaných kolejích si už v noci ze čtvrtku na pátek prorazil jeden z řidičů olejovou vanu i všechny čtyři pneumatiky. V průběhu víkendu se problémy opakovaly, a ještě ve větším rozsahu. „Prosím vás, nejezděte tam, už jsme tam odtahovali šest aut,“ napsal na sociálních sítích zástupce jedné z odtahových služeb.
Situace je na široké ulici specifická, zábrany se značkami zákaz vjezdu jsou v jízdních pruzích, v prostřední části je ale volný prostor, aby tudy mohly projíždět tramvaje, kterých se uzavírka netýká. Část šoférů se u zátarasu nechce otáčet a vracet se na krátkou objízdnou trasu. Jízda po tramvajovém pásu do zákazu vjezdu se ale řadě z nich vymstila.
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Zatímco někteří řidiči přejezd ještě překonali a poškozené auto za ním museli odstavit, v neděli nejméně ve dvou případech uvízla vozidla přímo v kolejišti. Hasiči a další složky vyprošťovali z kolejí vůz Volkswagen a o pár hodin později Hyundai. „Chudáci kluci hasiči. Jako, že nemají nic jiného na práci, než jezdit neustále vyprošťovat magory, co neznají značky,“ kroutila hlavou Petra.
„Ti hasiči by si tam měli udělat detašovaný pracoviště,“ poznamenal Zdeněk.
Kvůli autům uvíznutým přímo v prostoru tramvajové trati musel být v neděli i dvakrát přerušen provoz tramvajových linek mezi centrem města, fakultní nemocnicí a Novou Ulicí. „Byla vypravena náhradní autobusová doprava na trase Nová Ulice - Náměstí Hrdinů bez obsluhy zastávek Wolkerova. Linky číslo 1 a 4 jsou odkloněny,“ informovali kolem 14. a poté 17. hodiny zástupci Dopravního podniku města Olomouce.
Samotná uzavírka má trvat do úterý 27. října. „Je potřeba opravit ocelové součásti kolejové křižovatky železniční a tramvajové trati a zároveň s tím opravíme i asfaltový kryt přejezdu. Řidiči proto budou muset místo objíždět. Během oprav zůstane zachovaný provoz vlaků i tramvají a také průchod pro pěší," shrnul mluvčí Správy železnic David Kabele.
Hned v pondělí ráno ale místní viděli další odvážlivce, kteří zkoušeli ušetřit čas přes uzavírku. „Jako sorry lidi, ale během dvou ranních cigárek tři auta,“ žasl Radek, který přidal na Facebook další snímky s poničenými auty u přejezdu.
V úvodu týdne bude oprava týdne finalizovat položením nových asfaltových vrstev, lidé ještě s napětím sledují, zda dojde k dalším komplikacím kvůli neukázněným řidičům. „Jelikož to mám pod terasou, tak trocha ‚psychologie‘. Ti, co jdou do toho, se dělí se na dvě části. Ti, co to berou na ‚prasáka‘, a ti co u toho ‚přemýšlí‘. Rozdíl je v tom, že ti první to ‚přeletí‘, a pak si lížou rány za kolejemi. To znamená, že neblokují provoz. No a ti druzí, co jedou pomaličku, někteří vylezou i ven, aby se podívali a řekli si ‚to dám‘, aby za pár vteřin si řekli ‚a kua, asi sem to nedal‘. A zůstali v kolejišti. A IZS má výjezd... Teď máme konečně pauzu. Už tam makají, tak bude klid. Ale jak odpoledne skončí, tak příběh o přejezdu bude zase pokračovat,“ popsal ve facebookové skupině situaci z místa Pavel Očko.