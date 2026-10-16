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VIDEO: S Ferrari přes nový asfalt. Zábrany v Olomouci luxusní vůz nezastavily

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Od pátečního rána se řidiči v Olomouci potýkali s novou krátkodobou uzavírkou jedné ze spojnic na okraji města ve čtvrti Hejčín. Silnici zavřela firma kvůli pokládce elektrického vedení, nad výkopem měl za úplné uzavírky zrát nový asfalt. To ale neodradilo od průjezdu řidiče vozu Ferrari.
VIDEO: S Ferrari přes nový asfalt. Zábrany v Olomouci luxusní vůz nezastavily

VIDEO: S Ferrari přes nový asfalt. Zábrany v Olomouci luxusní vůz nezastavily

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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