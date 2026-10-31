Řidiče trápí uzavírka na rušném kruháči v Litovli. Oprava vodovodu se protáhne

V úterý 20. října v ranních hodinách zaskočila řidiče v Litovli přechodná úprava provozu na okružní křižovatce ulic Palackého, Svatoplukova a Olomoucká. V místě, kde se sbíhá dvojice příjezdů od dálnice a také trasa z města či z Uničova a dalších obcí, řídí dočasně dopravu semafory. První den došlo na značné kolony a komplikace, poté už si motoristé našli náhradní varianty a situace se o něco zlepšila.
V exponovaných časech přesto dochází k tvorbě front u semaforů. Při zahájení nejnáročnější etapy uzavírky, která je způsobená rekonstrukcí vodovodního řadu, hovořil optimistický scénář o dopravním omezení trvajícím přibližně 14 dnů. Krátce před uplynutím této doby město informovalo, že uzavírka bude delší. Až při samotném odkrytí vrstev se ukázalo, že část sítí se nachází v jiné pozici, než bylo zaneseno v původní dokumentaci.
„Dle současného harmonogramu, který se ovšem může zejména při nepříznivém počasí změnit, by měla být 10. 11. 2026 ukončena pokládka potrubí. Do 20. 11. 2026 by měly být dány do původního stavu stavbou zasažené chodníky a komunikace. Po opravě komunikace v úseku kruhového objezdu bude průjezd okružní křižovatkou obnoven,“ uvedli zástupci litovelské radnice.
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Investorem zakázky je Vodohospodářská společnost Čerlinka. Ta nechává za plného provozu zásobování vodou opravit takřka 800 metrů vodovodu, náročná stavba zahrnuje i podchod pod železnicí a propojování na stávající přípojky v délce 153 metrů. „Je pokládáno litinové potrubí z těžké litiny, které je tím nejlepším a také nejdražším materiálem, který je na trhu dostupný a jeho životnost převyšuje 80 let. Stavba je velmi technologicky složitá, neboť se musí provádět pouze v jednom jízdním pruhu, což dobu výstavby prodlužuje, a v pozemku, kde se nacházejí ostatní sítě - jednotná kanalizace, dešťová kanalizace, plyn, sdělovací kabely metalické i optické, podzemní kabely nízkého napětí, kabely veřejného osvětlení a nahrazovaný vodovod. Stavbu takového charakteru v žádném případě nelze provádět řízenými protlaky,“ upozornili představitelé města.
Část řidičů a místních obyvatel nese komplikace s nelibostí, další jsou s investicí do klíčové infrastruktury smíření. „Jsem přímo u toho. Mám tam firmu, která je nyní omezována kvůli pracím a semaforům. Je to znát, ale udělat se to musí. Kluci makají, jen si myslím, že by taková akce měla být dělána od rána až do setmění a i o svátcích a víkendech, ať je to co nejdřív hotové,“ uvažoval jeden z komentujících.
K tématu se vyjadřoval na sociálních sítích i starosta Litovle Viktor Kohout (SNK). „Firmu má Čerlinka vysoutěženou v rámci finančního limitu, a ta se drží termínu dle projektu. Kdyby se ve výběrovém řízení dal požadavek například tři směny včetně nočních prací, tak to není ve finančních silách toto realizovat. Vím, že to irituje všechny, ale priorita je vodovod v katastrofálním stavu vyměnit,“ objasnil starosta.