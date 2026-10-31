Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nervózní mladík si držel kapsy. Policisté u něj našli přes půl kila pervitinu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zkušenému oku policistů neuniklo při dopravní kontrole jednání osmnáctiletého mladíka, který seděl v autě jako spolujezdec. Nervozita mladého muže nakonec ukázala, že je zapojený do drogové kriminality. V bundě ukrýval krabičky s takřka 650 gramy pervitinu.
Nervózní mladík si držel kapsy. Policisté u něj našli přes půl kila pervitinu

Nervózní mladík si držel kapsy. Policisté u něj našli přes půl kila pervitinu

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:54

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Výjimečný trest za vraždu taxikářky? Soud projedná hrůzný případ ze Šumperku
Výjimečný trest za vraždu taxikářky? Soud projedná hrůzný případ ze Šumperku
Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povolení
Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povolení

Přívětivější podobu zejména pro chodce by měla dostat část náměstí Národních hrdinů v centru Olomouce....

FN Olomouc dočasně uzavře lékárny. Inventura omezí i nonstop provozovnu
FN Olomouc dočasně uzavře lékárny. Inventura omezí i nonstop provozovnu

Zákazníci lékáren v areálu Fakultní nemocnice Olomouc musejí o víkendu na přelomu října a listopadu počítat...

Čtvrtá smrt na kolejích v kraji za tři dny. Na Šternbersku vyhasl život muže
Čtvrtá smrt na kolejích v kraji za tři dny. Na Šternbersku vyhasl život muže

Ve čtvrtek pozdě večer došlo ke střetu vlaku s člověkem v kolejišti nedaleko Šternberku na Olomoucku. Na...

Komplikace pro klíčovou D55 u Přerova? Tendr na novou dálnici čelí námitce
Komplikace pro klíčovou D55 u Přerova? Tendr na novou dálnici čelí námitce

Ideální scénář v podobě zahájení stavby důležitého úseku dálnice u Přerova jen několik týdnů po výběru...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.