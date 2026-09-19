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Zinek: Imunita, zdravá pleť a hormonální rovnováha

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Zinek je esenciální stopový minerál, což znamená, že si ho lidské tělo nedokáže samo vyrobit a musí ho pravidelně přijímat ze stravy. Přestože ho potřebujeme jen v malém množství, podílí se na činnosti více než 300 různých enzymů. Zinek hraje zásadní roli při dělení buněk, hojení ran, syntéze bílkovin i udržování správné hladiny hormonů v krvi.
zinek ve formě tablet

zinek ve formě tablet

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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