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Vyřaďte ze svého jídelníčku potraviny, které způsobují nepříjemné nadýmání

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Trápí vás nadýmání a chcete odhalit, z jakých příčin? Na vině mnohdy bývají konkrétní potraviny. Zároveň však každý člověk reaguje trochu jinak, takže pokud se nadýmáte po jedné potravině, rozhodně to nemusí platit pro všechny okolo.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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