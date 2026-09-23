Co se s tvým tělem děje, když se začne dřív stmívat

Světlo není pro tělo jen informace o tom, jestli vidíš na chodník. Je jedním z hlavních signálů, podle kterých si naše vnitřní hodiny nastavují rytmus spánku a bdění. Cirkadiánní systém reaguje na střídání světla a tmy a podílí se na načasování hormonálních procesů, ospalosti, bdělosti i dalších tělesných funkcí.
Proto může změna délky dne působit trochu zvláštně, přestože jsi v kalendáři nic dramatického nezměnila.
Tma říká mozku něco jiného než světlo
Melatonin se podílí na regulaci spánkového rytmu a jeho tvorba je spojená se světelnými podmínkami. Večer, kdy světla ubývá, dostává organismus signál, že se blíží biologická noc. Neznamená to, že se 23. září začneš v 18:30 automaticky vypínat jako notebook.
Moderní život je plný umělého světla a naše denní režimy se neřídí pouze Sluncem. Sezonní změna ale představuje skutečnou změnu světelného prostředí, na které cirkadiánní systém reaguje. NIMH upozorňuje, že u některých lidí se výraznější sezonní změny světla mohou pojit také se změnami spánku, nálady a chování.
Možná budeš chvíli ospalejší. Možná vůbec
Právě tady je dobré zabrzdit internetové „od září se s tělem děje toto". Lidé reagují různě.
Někdo začne mít večer dřív chuť zalézt do postele. Jiný nepozná téměř nic. Do pocitu energie vstupuje spánek, stres, práce, pohyb, nemoc, strava, počasí i to, jestli ses poslední tři večery dívala na seriál do půl druhé. Takže samotné „jsem teď unavenější" ještě neznamená sezonní afektivní poruchu.
Sezonní deprese je něco jiného než „nemám ráda listopad"
Seasonal affective disorder, SAD, je forma deprese s opakujícím se sezonním vzorcem. U častější zimní formy se symptomy objevují typicky na podzim či v zimě a trvají měsíce. Mohou zahrnovat výrazně sníženou náladu, ztrátu zájmu, změny spánku, energie, koncentrace nebo chuti k jídlu.
NIMH zdůrazňuje, že jde o skutečnou depresivní poruchu, ne o běžnou nechuť k tmavému počasí. To je důležité právě proto, abychom neudělaly ani jednu z obou chyb: nevyděsily člověka, který je pár dní ospalejší, a zároveň nezlehčovaly někoho, komu se každý rok na několik měsíců skutečně výrazně změní fungování.
Co můžeš udělat úplně obyčejně
Ranní a denní světlo má pro cirkadiánní rytmus význam, takže pokud trávíš většinu dne uvnitř, dává smysl dostat se během světlé části dne ven.
Nemusíš od zítřka podnikat horskou túru před snídaní. I obyčejná cesta pěšky na oběd nebo krátká procházka během dne znamená, že tělo dostane přirozené denní světlo.
A večer? Možná zjistíš, že se tvůj rytmus trochu posunul. To není selhání produktivity. Venku se skutečně změnila sezona. Tělo si toho prostě všimlo dřív než tvoje pracovní agenda.
Důležitá poznámka: Krátkodobé změny energie nebo spánku při změně ročního období jsou běžné a samy o sobě neznamenají sezonní afektivní poruchu. Pokud se několik týdnů cítíš výrazně sklesle, ztrácíš zájem o běžné aktivity, máš významné změny spánku či fungování nebo jiné příznaky deprese, obrať se na lékaře, psychologa nebo psychiatra. Při akutní psychické krizi můžeš využít Linku první psychické pomoci 116 123; v bezprostředním ohrožení volej 155 nebo 112.
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Zdroje: National Institute of Mental Health – Seasonal Affective Disorder [1], National Institute of General Medical Sciences – Circadian Rhythms [2].