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SAD: Když sychravé počasí přeroste v depresi

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Zatímco někteří lidé podzimní sychravé večery s čajem vítají, pro jiné znamená nástup chladných měsíců těžkou psychickou zkoušku. Sezónní afektivní porucha (neboli SAD) je klinicky uznávaná forma deprese, která se vrací v určitém ročním období. Nejčastěji od podzimu do jara. Postihuje až 5 % populace, přičemž výrazně snižuje kvalitu osobního i pracovního života.
Muž trpící SAD

Muž trpící SAD

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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