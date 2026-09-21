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Změna času a biorytmus: Jak zmírnit dopad na zdraví

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Poslední říjnovou neděli dochází k posunu hodinových ručiček o hodinu zpět. Přestože získáváme hodinu spánku navíc, pro náš organismus jde o zásah do cirkadiánního rytmu. Vnitřní biologické hodiny přitom řídí spánkový cyklus, produkci hormonů, tělesnou teplotu i trávení. Lidé se po změně času často potýkají s nesoustředěností, únavou a poruchami spánku.
žena má problém s posunutím času

žena má problém s posunutím času

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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