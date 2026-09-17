Spirulina a chlorella pro psy i kočky

Zelené potraviny si našly pevné místo i ve výživě psů a koček. Chlorella (jednobuněčná sladkovodní řasa) a spirulina (sladkovodní sinice) představují vynikající přírodní zdroj aminokyselin, minerálů, vitaminů skupiny B a chlorofylu. Přestože obě složky vypadají podobně a často se kombinují, každá z nich vyniká v trochu jiné oblasti péče o zdraví zvířete.
Chlorella pro vazbu toxinů a očistu střev
Chlorella vyniká svou unikátní buněčnou stěnou, která dokáže v trávicím traktu vázat těžké kovy, toxiny i odpadní látky a bezpečně je odvádět z těla ven. Podporuje přirozenou funkci jater a ledvin, pomáhá při chronických zácpách a je ideálním doplňkem po odčervení či léčbě léky. Při zpracování chlorelly je nutné, aby měla narušenou buněčnou stěnu, jinak by ji zvíře nedokázalo strávit.
Spirulina na podporu imunity a svěží dech
Spirulina má na rozdíl od chlorelly lehce stravitelný buněčný obal. Je mimořádně bohatá na živé bílkoviny a působí jako silný stimulátor. Podporuje tvorbu červených krvinek, dodává energii starším zvířatům a posiluje imunitní systém. Díky vysokému obsahu chlorofylu navíc funguje jako přírodní deodorační složka: výrazně potlačuje zápach z tlamy a snižuje nevábný pach zvířecí kůže či výkalů.
Jak řasy bezpečně dávkovat
Přírodní řasy se nejčastěji prodávají ve formě jemného zeleného prášku. Stačí je zamíchat do běžné porce konzervy, masového vývaru nebo mletého masa. Začínejte vždy na špičce nože a dávku během jednoho týdne postupně zvyšujte na doporučené množství podle hmotnosti zvířete. Pozor si dejte u zvířat s bílou srstí. Vysoké dávky chlorofylu mohou při dlouhodobém podávání mírně tónovat srst do žluta či do hněda.
Foto: Magnific Často kladené otázky (FAQ) Mohu podávat chlorellu a spirulinu současně?
Ano, jejich účinky se skvěle doplňují. Chlorella čistí trávicí trakt a váže toxiny, zatímco spirulina vyživuje buňky a dodává energii.
Jsou zelené řasy vhodné i pro kočky?
Ano, kočky na zelené řasy reagují velmi dobře. Protože jsou však kočky citlivé na chuť, je potřeba prášek důkladně vmíchat do jejich oblíbené kapsičky či paštiky.
Pomůže spirulina při zubním kameni?
Spirulina pomáhá neutralizovat zápach z tlamy a tlumí záněty dásní, ale silnou vrstvu tvrdého zubního kamene mechanicky neodstraní.
Zdroje: https://www.mdpi.com/2673-9410/6/3/87, https://www.zelenyobchod.cz/zelene-potraviny-pomahaji-i-psum-kockam-morcatum-kralikum-ale-i-konim-proste-zviratum?srsltid=AfmBOopLm8RlMY-daAb7nUV9mnFxdwgTwjMqlW1uH8dFvBig_OBwyyNu, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10135035/, https://www.zoomalia.cz/blog/article/spirulina-pro-psy-superpotravina-pruvodce-expertu.html, https://www.blendea.cz/blog/zelene-potraviny-a-zvirata/, https://www.dromy.cz/blog/chlorella-pyrenoidosa/?srsltid=AfmBOop3V4kA0BMtMf7YGQ5CUqEHCppO1cNRCACTW8tBIVQQx8T-Lllt, https://www.vseprozvire.cz/nase-novinky/prirodni-prisady-pro-zdravi-domacich-zvirat–spirulina–yucca-schidigera–kelpa–chlorella/ Foto: Magnific.com
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Spirulina a chlorella pro psy i kočky
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