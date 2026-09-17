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Spirulina a chlorella pro psy i kočky

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Zelené potraviny si našly pevné místo i ve výživě psů a koček. Chlorella (jednobuněčná sladkovodní řasa) a spirulina (sladkovodní sinice) představují vynikající přírodní zdroj aminokyselin, minerálů, vitaminů skupiny B a chlorofylu. Přestože obě složky vypadají podobně a často se kombinují, každá z nich vyniká v trochu jiné oblasti péče o zdraví zvířete.
Spirulina má blahodárné účinky

Spirulina má blahodárné účinky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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