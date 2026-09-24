Barevný indikátor zdraví: Moč svým vzhledem varuje například před infekcí nebo problémy s játry

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Barevný indikátor zdraví: Moč svým vzhledem varuje například před infekcí nebo problémy s játryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Barva moči může vypovídat mnohé o vašem zdraví, a proto je důležité jakékoliv změny hlásit lékaři. V některých případech může jít o závažnou nemoc.
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Zdroj: Fotografie: Mithgol the Webmaster / Creative Commons / Attribution 1.0
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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