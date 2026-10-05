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Zelené natě nemusí do kompostu: Využijte je na pesto i do vývaru

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Podzimní sklizeň zeleniny s sebou přináší nejen plné košíky, ale také spoustu zelených natí. Mrkvová, ředkvičková, celerová nebo třeba nať z červené řepy často automaticky končí v kompostu. To je ale škoda. Pokud jsou zdravé a čerstvé, můžete je ještě využít v kuchyni nebo při péči o zahradu.
Mrkev

Mrkev

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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