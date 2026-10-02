Základní těsto na palačinky. 90 % Čechů je dělá špatně

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Rychlá večeře, sobotní snídaně nebo nedělní oběd. Palačinky patří mezi nejoblíbenější pokrmy v české domácnosti, protože slibují jednoduchost a univerzálnost. Sladké s marmeládou, slané se špenátem a sýrem – variací je nespočet. Přesto se u plotny odehrává drama častěji, než by se mohlo zdát.
Placka se rozpadá při otočení, lepí se k povrchu jako přilepená nebo připomíná spíš gumovou podložku než jemnou pochoutku. Zdánlivá banalita se mění ve frustrující zápas s těstem, které odmítá spolupracovat. A přitom stačí dodržet pár základních pravidel, která oddělují amatéry od těch, kdo vědí, co dělají.
Tři pilíře, na kterých stojí úspěch
Profesionální kuchaři vědí, že dokonalá palačinka stojí na třech pilířích: správná konzistence směsi, volba nádobí a teplota při smažení. Podcení-li se kterýkoliv z nich, ani ty nejlepší suroviny výsledek nezachrání.
Receptura je přitom překvapivě prostá. Vystačíte si se čtyřmi ingrediencemi: 250 ml mléka, 140 gramy hladké mouky, dvěma vejci a špetkou soli. K tomu kvalitní tuk na smažení – a máte vše, co potřebujete.
Jenže právě v jednoduchosti se skrývá past. Mnoho lidí sahá po polohrubé mouce, což je první krok k nezdaru. Polohrubá mouka těsto zbytečně ztěžuje, hůře se roztéká po pánvi a ztrácí pružnost. Hladká mouka je jediná správná volba, protože vytváří lehkou, tekutou konzistenci, která se snadno rozprostře do tenké vrstvy.
Další častou chybou je přidávání cukru přímo do těsta. I když chystáte sladkou variantu, cukr do základní směsi nepatří. Sladkost dodá až náplň – marmeláda, med nebo ovoce. Cukr v tekutém těstě navíc způsobuje rychlou karamelizaci, kvůli které se placky začnou připalovat dřív, než se stihnou propéct.
Technika míchání rozhoduje o výsledku
Hrudky v těstě jsou noční můrou každého, kdo se o palačinky pokusil. Přitom jejich vzniku lze snadno předejít. Klíčem je správné pořadí kroků a trpělivost.
Nejprve prosejte mouku přes jemné síto do prostorné mísy a vmíchejte špetku soli. V samostatné nádobě důkladně rozšlehejte vejce s mlékem. Teprve pak začněte tekutou část postupně přilévat k suché za stálého míchání. Nikdy ne naopak. Tento postup zaručí dokonale hladkou, sametovou texturu bez jediné hrudky.
A teď přichází moment, který většina domácích kuchařů ignoruje. Hotové těsto musí odpočívat minimálně třicet minut v chladničce. Během této doby škrob v mouce plně absorbuje tekutinu a uvolní se lepek, díky čemuž směs získá ideální hustotu a pružnost. Palačinky pak nebudou gumové ani se netrhají při otáčení.
Pokud chcete otestovat správnou konzistenci, těsto by mělo volně stékat z naběračky v souvislém proudu, ne příliš hustě, ale ani vodově.
Nerez versus teflon – překvapivý vítěz
Když je směs připravená, nastává chvíle pravdy u plotny. Tvar pánve je jasný – nízký okraj usnadňuje podebírání a otáčení. Ale materiál? To už je jiná kapitola.
Překvapivě nejlepší volbou je nerezová pánev. Ačkoliv má pověst zrádného povrchu, na který se všechno přichytí, pro palačinkové těsto představuje profesionální standard. Umožňuje rychlé rozlití do tenké vrstvy a zaručuje rovnoměrný rozvod tepla.
Tajemství spočívá ve správném rozpálení. Zkušební test s kapkou vody vám prozradí, kdy je pánev připravená: pokud se voda nerozstříkne, ale vytvoří kuličku, která po povrchu „tančí“.
Stejně důležitá je volba tuku. Klasický rostlinný olej ani máslo nejsou ideální. Olej vytváří mastný film a máslo se rychle přepaluje. Skutečným tajemstvím osvědčené kuchyně je kvalitní vepřové sádlo, které snese vysoké teploty a dodá plackám optimální strukturu i chuť.
Pro ty, kterým nevyhovuje sádlo kvůli specifickému aromatu, existuje skvělá alternativa: přepuštěné máslo, známé jako ghí. Má stejně vysoký kouřový bod jako sádlo, takže se nepřipaluje, ale zároveň palačinkám dodá tradiční máslovou vůni.
Pět kroků k dokonalé placce
Do rozpálené pánve vložte přibližně půl lžičky sádla a nechte ho rovnoměrně pokrýt celé dno. Jakmile je povrch dostatečně horký, naberte jednu menší naběračku odpočinutého těsta a vlijte ji do středu.
Okamžitě začněte pánví kroužit do všech stran, aby se těsto stihlo rozlít do tenké vrstvy po celé ploše dříve, než ztuhne. Tady rozhodují vteřiny.
Ihned po rozlití stáhněte plamen na polovinu, aby se těsto nespálilo, a opečte placku z jedné strany. Opatrně ji obraťte a dopečte z druhé strany dozlatova. Celý postup opakujte se zbývajícím těstem, přičemž tuk doplňujte pouze ve stopovém množství podle potřeby.
Výsledkem jsou dokonale vláčné, tenké a jemné palačinky, které se nelámou ani netrhají. Jakmile zvládnete tuto techniku, můžete placky servírovat s libovolnou oblohou – ať už zvolíte klasický džem, tvaroh a ovoce, nebo se vydáte cestou špenátu, sýra a šunky. A možná zjistíte, že ta babičkovská dokonalost nebyla jen otázkou zkušenosti, ale především znalosti několika jednoduchých pravidel.
Zdroje článku: fresh.iprima.cz, jenzeny.cz, ireceptar.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná