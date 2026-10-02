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Základní těsto na palačinky. 90 % Čechů je dělá špatně

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Vypadají jednoduše, ale málokdo je zvládne dokonale. Tenké, vláčné a bez trhlin. Tajemství tkví v detailech, které profesionálové znají nazpaměť.
Základní těsto na palačinky. 90 % Čechů je dělá špatně

Základní těsto na palačinky. 90 % Čechů je dělá špatně

Zdroj: Karl Gruber, Volné dílo, Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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