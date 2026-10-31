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Vysněná premiéra ve Formuli 1 začala trapasem Audi. Slater vyjel s ventilátorem v autě, tým dostal pokutu

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Osmnáctiletý Freddie Slater dostal v Mexiku první příležitost usednout do monopostu Formule 1 při oficiálním tréninku. Jenže místo rychlých kol musel řešit chybu mechaniků Audi. Ti ho vyslali na trať s chladicím ventilátorem ponechaným u nasávání chladiče. Komisaři poté udělili týmu pokutu 7 500 eur.
Vysněná premiéra ve Formuli 1 začala trapasem Audi. Slater vyjel s ventilátorem v autě, tým dostal pokutu

Vysněná premiéra ve Formuli 1 začala trapasem Audi. Slater vyjel s ventilátorem v autě, tým dostal pokutu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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