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Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetem

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Recepty „z jednoho hrnce“ mají jednu zásadní podmínku: výsledkem nesmí být smutná hmota, kterou jíš jen proto, že oceňuješ počet neumytých pánví. Tohle orzo má rajčata, šťavnaté kuře, trochu smetany, parmazán a citron. A pořád po něm zůstane jen jeden hrnec.
Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetem

Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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