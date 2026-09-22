Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetem
Ráno espresso. Pak další káva u počítače. Po obědě cappuccino a kolem čtvrté něco „na energii“. V sedm...
Leopardí baleríny už sis možná koupila, leopardí pásek jsi našla po pěti letech ve skříni a leopardí...
Potkáš někoho klidného, dostupného a čitelného. Je milý, píše, když řekl, že napíše, a ty čekáš na jiskru,...
Zapálit svíčku, napsat deník, protáhnout se, odložit telefon, připravit oblečení, meditovat a být v posteli...
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